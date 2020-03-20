Урок транслируется сразу через несколько видеостримов (видео в реальном времени), а учитель может вызвать перед всем классом ученика, находящегося в другой стране, «к доске» и попросить разобрать задание точно так же, как если бы он работал с обычным мелом у самой обычной классной доски.



— Одна из самых приятных особенностей виртуального класса — моментальное взаимодействие учителя и учеников в классе, — отмечает разработчик.



Система позволяет учиться (и учить) не только дома, но и в любом месте, где есть доступ в интернет. Приложение можно установить на планшет или смартфон.



— Вне школы учитель и ученик может использовать любое доступное устройство, собственное или случайно попавшее в руки: мобильный телефон, планшет, телевизор или игровую приставку с доступом в интернет. Если нет желания что-то устанавливать на устройство — достаточно обычного интернет-браузера. Главное — не забыть логин и пароль, — говорит Ивлев.