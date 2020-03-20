Преподаватель информатики из Новосибирска Александр Ивлев разработал программное обеспечение для виртуальной школы. Учитель в ней может вести уроки и «вызывать к доске» учеников, которые могут находиться в любой точке планеты, где есть доступ в интернет.
Как рассказал Ивлев, практический интерес к системам дистанционного обучения у него появился во время экстремальных зимних холодов три года назад. В такие дни посещаемость занятий становится нерегулярной и непредсказуемой и логично просто перевести все уроки в онлайн сразу.
В виртуальной школе каждый ученик может посещать уроки, изучать новые темы, выполнять контрольные и получать оценки вне зависимости от места и установки на любой компьютер или гаджет дополнительных приложений.
Урок транслируется сразу через несколько видеостримов (видео в реальном времени), а учитель может вызвать перед всем классом ученика, находящегося в другой стране, «к доске» и попросить разобрать задание точно так же, как если бы он работал с обычным мелом у самой обычной классной доски.
— Одна из самых приятных особенностей виртуального класса — моментальное взаимодействие учителя и учеников в классе, — отмечает разработчик.
Система позволяет учиться (и учить) не только дома, но и в любом месте, где есть доступ в интернет. Приложение можно установить на планшет или смартфон.
— Вне школы учитель и ученик может использовать любое доступное устройство, собственное или случайно попавшее в руки: мобильный телефон, планшет, телевизор или игровую приставку с доступом в интернет. Если нет желания что-то устанавливать на устройство — достаточно обычного интернет-браузера. Главное — не забыть логин и пароль, — говорит Ивлев.
Виртуальная школа позволяет не только взаимодействовать с учителем во время уроков, но предоставляет учащимся полный набор записей таких занятий, чтобы ими можно было воспользоваться там и тогда, когда для этого есть время.
Кроме того, в систему может быть добавлено практически неограниченное количество дополнительных инструментов, которые могут понадобиться при обучении конкретной дисциплине: от приложения для работы с документами, электронными таблицами, презентациями, рисунками до приложений управления проектными группами, создания виртуальной и дополненной реальности, профессионального трехмерного черчения, 3D-печати и т.д.
По словам Ивлева, программа уже работает в новосибирской школе и может одновременно поддерживать занятия для 100 000 учеников и учителей.
— В существующей классно-урочной системе в дистанционном образовании особой нужды нет. Поэтому учителя предпочитают работать так, как они научены и привыкли за десятки лет, — признает преподаватель.
Однако в ситуации эпидемии, когда любое скопление людей становится источником опасности, виртуальная школа может действительно пригодиться многим. В отличии от масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, программное обеспечение не требует для «тиражирования» никаких дополнительных усилий.
Ранее в департаменте образования сообщили, что если количество заболевших превысит 20%, школы закроют на карантин. Часть новосибирских ВУЗов уже перешли в режим домашнего обучения.