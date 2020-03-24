Из-за коронавируса многие работодатели рекомендуют перейти на удаленку, но некоторые сотрудники не понимают, как это делать. Основатель банка «Точка» Борис Дьяковов большую часть времени работает дистанционно. Он поделился лайфхаками для тех, кто хочет или вынужден не выходить в офис.
Друзья, я последние пару лет большую часть времени работал удалённо, из разных городов, квартир, аэропортов, офисов, яхты. Последний год с лишним почти 98% времени работал для «Точки» удалённо и примерно 60% — для «Анны». «Анна» — полностью удаленная компания, многих сотрудников видел живьём только однажды или вообще ни разу.
Мне так-то нравится офис: всё под рукой, бесплатный кофе, возможность прийти, договориться и так далее. Поделюсь личным опытом взлётов и падений с удалённой работы.
В удалённой работе больше упора уходит на чаты (Slack, Telegram, WhatsApp), мейлы и так далее. Постоянно мигающие чаты добивают концентрацию. Для многих ситуаций чаты — панацея, особенно когда чат один и всё решается только в нём. Когда их больше одного, это ад. Ещё чаты не передают эмоций, и очень легко рассинхронизироваться, разосраться, не уследить за ходом обсуждения, пропустить принятие решений и так далее.
В удаленной работе есть искушение начать работать, не вылезая из кровати, попутно делать что-нибудь ещё. Отвлекают зверушки, дети, борщ, родители, сериалы, у каждого свои демоны отвлечений.
Дома часто не бывает приспособленного места для сидения (слишком низко, слишком высоко). Если кнопить с дивана, начинаешь сутулиться. Когда я сгорбленный, быстрее устаю, затекают руки и ноги. В сгорбленной позе падает энергия и открытость к идеям.
Мои лайфхаки такие:
- До фига важно иметь свой план на день, «большую жирную волосатую цель», которая существенно продвинет к результату. Плюс удалёнки в возможности замьютить и переделать наконец давно не тронутые важные дела. Удаленный день без плана обычно просран.
- С началом рабочего дня важно вылезти из кровати, для вылезших из кровати — вылезти из пижамы в рабочую одежду и четко договориться с собой, где работа, где перерывы. Если этого не сделать, день обычно просран.
- Звонки лучше с видео, так сразу видно, кто левачит, а кто вовлечен, и так самому проще не отвлекаться.
- Заморочьтесь на тему места, где бы вы могли не убивать осанку. Прикольно перемещаться по дому: видеозвонки из одного места, покнопить из другого и так далее. Я купил себе пюпитр, на него прикольно ставить ноут для видеозвонков, а работать уже из-за стола, например.
- Если чувствуешь, что чатики эмоционально нагреваются, лучше перевести всё в видеоразговор и сделать сознательную попытку увидеть живого, неравнодушного человека по ту сторону экрана.
- Важные решения лучше проговаривать, чем пропечатывать, особенно если в чате дофига человек и решения реально небанальные.
- Принято было решение в чатике или звонке, очень важным становится сделать резюме, протокол решения и написать его для всех для прозрачности. В потоке обсуждений и видео люди отвлекаются чаще. Это хорошая практика — письменно формулировать решения, кто что сделает и когда.
- В удалёнке важным становится проактивно информировать друг друга о том, когда что-то сделал или когда что-то не получилось. Это пипец важно. Если этого не делать, важные вещи всплывут позже и с очень фиговыми последствиями.
- В чатиках можно просидеть весь день и ничего не сделать, в этом плане они могут стать ещё страшнее совещаний, не стесняйтесь предупреждать всех, мьютиться и делать «большие дела».
- В удалёнке может не хватать времени подумать: то звонки, то чатики. Планируйте для себя время что-то глубоко продумать и решить.
- Договоритесь по возможности, чтобы вас не отвлекали в рабочие часы.
- Дома удобно делать перерывы. Я прыгаю на мини-батутике, медитирую, делаю бёрпи, иду полежать в ледяной воде или типа того. Времени занимает минут пять, бодрит долго и помогает быстро перегрузиться.
Вы уже перешли на удаленку?
До этого мы публиковали фотографии, как сибиряки работают из дома — им мешают котики и дети, от которых они прячутся в туалетах. Лучшие фото хоум-офисов смотрите тут.
Какую зарплату в конце месяца получит человек, если его отправят на карантин — показываем в одной картинке.
Карантин — это не всегда внеплановый отдых. Семья из города Болотное (Новосибирская область) оказалась в сложной ситуации после трехчасового общения со своей дочерью, которая 41 день назад вернулась из Италии. Супругов внезапно посадили на карантин (при этом их дочь-туристку изолировать не стали), а местные жители и вовсе сошли с ума: дело дошло чуть ли не до разговор о выселении семьи из города. Подробнее читайте тут.
Одна из заболевших коронавирусом как раз находилась на домашнем карантине со своим мужем после отдыха в Италии (супруги вернулись в Новосибирск 8 марта). У женщины не было никаких симптомов, но анализ на коронавирус показал положительный результат. Больше подробностей тут.
Своей историей поделилась и бывшая жительница Новосибирска, которая сейчас живет в Париже. Во Франции действует очень жесткий порядок: если человек, находящийся на карантине, выйдет на улицу, то ему придется заплатить штраф в 135 евро. Полностью историю Алины Кузменкиной читайте тут.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции