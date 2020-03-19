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В центре города маски разобрали моментально

В центре города маски разобрали моментально

С 19 марта в киосках Роспечати Новосибирска появились тканевые маски бердского производства.


— Минпромторгом с бердским предприятием «Медсклад» достигнута договоренность о поставке производимых тканевых масок в киоски Роспечати. Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок. Маски способны обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В аптеках маски с этого производства, по словам министра, появятся только после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Всего в продажу поступило 2000 масок. Одна стоит 10 рублей, в упаковках будет по 5 штук.

— Маски планируется реализовать в тех районах, где, по нашей информации, в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расширять, — отметил министр.

В киосках около станции метро «Площадь Ленина», как выяснил корреспондент НГС, масок уже не оказалось. Продавец рассказал, что маски «разобрали махом» и «хватило их на две минуты». Одна упаковка стоила 45 рублей.

Производство тканевых масок появилось в Бердске 19 февраля. Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад». Это первое подобное производство в области. НГС побывал в цеху предприятия — как это было, смотрите здесь.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19маскипрофилактика
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КОММЕНТАРИИ (32)

Читатель НГС
19 мар 2020 в 13:45

А тем временем в США :
Министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 миллиардов долларов наличными.
Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая», — говорится в меморандуме министерства.
Как сообщил ранее главный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу, всего пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008−2009 годов.

И бензин дешевеет !!!

19 мар 2020 в 13:58

Масок в продаже нет. Людей в масках тоже нигде нет! Где все маски?))

Василь
19 мар 2020 в 13:47

НГС, написали бы что-нибудь более предметно по теме, дабы не сеять панику среди горожан. Например:
Ряд крупных СМИ, в т.ч. РБК, Reuters и The Guardian пишут, что вроде как найдено лекарство от коронавируса, обладающее «относительно очевидной эффективностью» и с низкой вероятностью побочных эффектов. Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical заявила, что получила от властей страны разрешение продавать препарат «Фавипиравир» (Favipiravir, также известен как «Авиган») в качестве потенциального лекарства от коронавируса.
Были проведены клинические испытания лекарства с участием 340 пациентов. Анализы больных на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), которые принимали «Фавипиравир», стали отрицательными спустя четыре дня, в то время как граждане, которым не давали препарат, в среднем вылечивались за 11 дней. Помимо этого медикамент обладает высокой степенью безопасности и улучшает состояние легких примерно у 91 процента пациентов. Данный препарат обычно используется для лечения гриппа и ранее показал свою эффективность также против вируса Эболы. Однако источник в министерстве здравоохранения Японии высказал мнение, что препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.
По данным ВОЗ, первые тесты вакцины, созданной против COVID-2019, начнутся на людях через четыре-пять месяцев. При этом к применению вакцины можно будет перейти примерно через год.