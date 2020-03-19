В аптеках маски с этого производства, по словам министра, появятся только после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Всего в продажу поступило 2000 масок. Одна стоит 10 рублей, в упаковках будет по 5 штук.

— Маски планируется реализовать в тех районах, где, по нашей информации, в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расширять, — отметил министр.

В киосках около станции метро «Площадь Ленина», как выяснил корреспондент НГС, масок уже не оказалось. Продавец рассказал, что маски «разобрали махом» и «хватило их на две минуты». Одна упаковка стоила 45 рублей.

Производство тканевых масок появилось в Бердске 19 февраля. Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад». Это первое подобное производство в области. НГС побывал в цеху предприятия — как это было, смотрите здесь.