С 19 марта в киосках Роспечати Новосибирска появились тканевые маски бердского производства.
— Минпромторгом с бердским предприятием «Медсклад» достигнута договоренность о поставке производимых тканевых масок в киоски Роспечати. Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок. Маски способны обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
В аптеках маски с этого производства, по словам министра, появятся только после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Всего в продажу поступило 2000 масок. Одна стоит 10 рублей, в упаковках будет по 5 штук.
— Маски планируется реализовать в тех районах, где, по нашей информации, в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расширять, — отметил министр.
В киосках около станции метро «Площадь Ленина», как выяснил корреспондент НГС, масок уже не оказалось. Продавец рассказал, что маски «разобрали махом» и «хватило их на две минуты». Одна упаковка стоила 45 рублей.
Производство тканевых масок появилось в Бердске 19 февраля. Цех расположился на территории предприятия ООО «Медсклад». Это первое подобное производство в области. НГС побывал в цеху предприятия — как это было, смотрите здесь.
А тем временем в США :
Министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 миллиардов долларов наличными.
Предлагается одобрить и выделить средства на два раунда прямых выплат налогоплательщикам, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг: выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая», — говорится в меморандуме министерства.
Как сообщил ранее главный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу, всего пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008−2009 годов.
И бензин дешевеет !!!