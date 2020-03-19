С 16 марта новосибирские вузы перевели студентов на дистанционное обучение. И всё из-за угрозы распространения коронавируса. Школьникам продлили каникулы до 12 апреля, в городе действует режим повышенной готовности, а вчера стало известно о первой заболевшей в регионе. Всё это не могло не ударить по экономике и в первую очередь по малому бизнесу. Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов рассуждает, как пандемия повлияет на вузы и колледжи Новосибирска.
Сидим мы тут значит в одном хорошем университете в столовой и в неё заходит бледная женщина. Это предприниматель, которая взяла на аутсорсинг питание в этом университете в сентябре, вложилась в ремонт, наняла персонал. И вот вчера ей заявили, что университет «переходит на дистанционное обучение» до июня. То есть по факту клиентов у неё не будет ближайшие полгода. А у неё — налоги, зарплата, поставщики, кредит за ремонт.
Принятое решение о закрытии вузов (пока вузов) неизбежно приведёт сейчас к эффекту домино. Вокруг вузов вращаются тысячи абсолютно честных малых и средних компаний, которые хотели зарабатывать немного денег самостоятельно. Это столовые, клининг, охрана, небольшие киоски по оказанию каких-то услуг — копирование, канцтовары и так далее. У них есть десятки тысяч поставщиков. В них работают десятки и сотни тысяч людей — обычных, которые просто решили когда-то себя сами обеспечивать. Сейчас им говорят: плывите как-нибудь сами.
Если вдруг будет принято решение о переносе ЕГЭ/ОГЭ (а все к этому и идет), это означает, что тысячи вузов/колледжей по всей стране не получат внебюджетных денег в августе, сентябре, октябре... Надеюсь, все же понимают, что у нас больше половины мест в вузах сейчас — именно коммерческие? Это приведет либо к коллапсу финансов вузов/колледжей (и без этого у многих летом кассовый разрыв), либо к сокращению преподавателей (вариант — уход в административные отпуска). А кроме того — это долги за коммунальные расходы, содержание помещений и так далее.
Мы тут накануне обсуждали большой проект развития, и меня спросили — ну, ты же планируешь развиваться? Я-то да, вот только сейчас сложно что-то планировать — перенесут начало учебного года на пару месяцев, и будет совсем другой коленкор.
Да, правительство уже предложило пакет помощи. Он вкратце такой: большому бизнесу дадут много денег, малому бизнесу дадут отсрочку по уплате налогов и арендных платежей на три месяца. Очень мудро.
У меня только два вопроса в связи с этим. Первый — а это точно адекватные ситуации меры? И второй — а те, кто принимают сейчас решения, точно осознают до конца все их эффекты?
Согласны с автором?
Коронавирус продолжает распространяться по России.
18 марта подтвердился диагноз у жительницы Новосибирска, которая прилетела из Парижа. Женщину прямо с самолета увезли в инфекционное отделение. Людей, которые летели с ней на одном самолете, разыскивают — многих уже удалось найти. В правительстве назвали номер рейса, на котором они летели.
19 марта в московской больнице умерла первая россиянка с коронавирусом.
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Ога, дадут, а догонят и еще поддадут! Денег и отстрочку. Хотя, Ротенбергам и прочей братии дадут, это уж вне всякого сомнения! А вот остальным - денег нет, но вы держитесь!