С 16 марта новосибирские вузы перевели студентов на дистанционное обучение. И всё из-за угрозы распространения коронавируса. Школьникам продлили каникулы до 12 апреля, в городе действует режим повышенной готовности, а вчера стало известно о первой заболевшей в регионе. Всё это не могло не ударить по экономике и в первую очередь по малому бизнесу. Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов рассуждает, как пандемия повлияет на вузы и колледжи Новосибирска.



Сидим мы тут значит в одном хорошем университете в столовой и в неё заходит бледная женщина. Это предприниматель, которая взяла на аутсорсинг питание в этом университете в сентябре, вложилась в ремонт, наняла персонал. И вот вчера ей заявили, что университет «переходит на дистанционное обучение» до июня. То есть по факту клиентов у неё не будет ближайшие полгода. А у неё — налоги, зарплата, поставщики, кредит за ремонт.

