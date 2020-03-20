Регулятор подчёркивает, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза:

— Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике.

ЦБ заверяет, что все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке:

— С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.

Ранее, в декабре 2019 года, Банк России повышал ставку второй раз подряд. До этого совет директоров состоялся 26 октября — на нём не было принято никаких изменений. А 14 сентября 2019-го — впервые с 2014 года — ЦБ решил повысить ключевую ставку на 0,25% — до 7,5% годовых.