Сегодня, 20 марта, Банк России на совете директоров решил сохранить ключевую ставку, которая с 10 февраля равняется 6%.
9 марта 2020 года курс рубля резко обвалился из-за падения цен на нефть, а курсы евро и доллара значительно выросли — на торгах их цена превысила 70 и 80 рублей соответственно. После этого Центробанк принял ряд мер — запретил продажу валюты и применил «тонкую настройку». Несмотря на это, курсы иностранных валют выросли ещё больше.
По данным Центробанка за 20 марта, курс доллара — 80,15 рубля, евро — 87,26. От сегодняшнего совета директоров экономисты ждали повышения ключевой ставки.
Регулятор подчёркивает, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза:
— Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике.
ЦБ заверяет, что все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке:
— С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году.
Ранее, в декабре 2019 года, Банк России повышал ставку второй раз подряд. До этого совет директоров состоялся 26 октября — на нём не было принято никаких изменений. А 14 сентября 2019-го — впервые с 2014 года — ЦБ решил повысить ключевую ставку на 0,25% — до 7,5% годовых.