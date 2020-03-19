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Тема дня 5 фактов о первой заболевшей коронавирусом
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Все пассажиры рейса, на котором прилетела заболевшая сибирячка, будут помещены на карантин

Все пассажиры рейса, на котором прилетела заболевшая сибирячка, будут помещены на карантин

Медики и полиция всю ночь собирали информацию о пассажирах рейса из Москвы, которым прилетела женщина, заболевшая коронавирусом.

— Установлены все адреса, все контактные данные, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева. — Всю ночь собирали данные, искали. С утра пошли. Никто же в три часа ночи не будет вламываться. Начали с утра обходить квартиры. Ногами идут, звонят, если есть возможность по телефону позвонить.

Заболевшая коронавирусной инфекцией сибирячка контактировала с 63 жителями Новосибирска и Новосибирской области — все они пассажиры рейса SU 1462 «Аэрофлота», прилетевшего в Толмачево 15 марта.

Шуваева уточнила, что с пассажирами рейса SU 1462 работают МВД, специалисты Роспотребнадзора и медики. На всех, кто контактировал с заболевшей сибирячкой, будет наложен карантин.

Если вы знаете сибирячку, заболевшую коронавирусом, или вы летели с ней одним рейсом, свяжитесь с нашим журналистом по номеру 8 953 775–22–29 или с редакцией по номеру 8 923 157–00–00.

Коронавирус вплотную подобрался к Новосибирску. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёва. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.

Накануне тепловизор появился на входе в ТРЦ «Галерея» — журналист НГС испытала его на себе.

Почитайте и историю родителей, которых посадили на карантин из-за визита дочери. Она ездила в Италию больше месяца назад и сама при этом на карантине не была.

Чем отличается коронавирус от гриппа? Объясняем в карточках.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.

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коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (51)

Гость
19 мар 2020 в 13:13

Сами себе создаем трудности и потом их героически преодолеваем. Неужели нельзя было всех еще в аэропорту отправить на карантин. Она ведь больная летела, с температурой! Где все эти проверки, о которых нам втирают в новостях?

ВВВ
19 мар 2020 в 13:12

Обрубать свободное сообщение с зарубежными странами нужно было 22 февраля, когда выяснилось, что эпидемия перекинулась в Италию. А у нас недалекие и в марте продолжали ездить в ЕС

бухтелов
19 мар 2020 в 13:09

За такое поведение всех на Колыму лет на пять. Неужели непонятно - такие действия это терроризм!!!