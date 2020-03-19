Шуваева уточнила, что с пассажирами рейса SU 1462 работают МВД, специалисты Роспотребнадзора и медики. На всех, кто контактировал с заболевшей сибирячкой, будет наложен карантин.

Если вы знаете сибирячку, заболевшую коронавирусом, или вы летели с ней одним рейсом, свяжитесь с нашим журналистом по номеру 8 953 775–22–29 или с редакцией по номеру 8 923 157–00–00 .

Коронавирус вплотную подобрался к Новосибирску. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёва. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.



Накануне тепловизор появился на входе в ТРЦ «Галерея» — журналист НГС испытала его на себе.



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