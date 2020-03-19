Медики и полиция всю ночь собирали информацию о пассажирах рейса из Москвы, которым прилетела женщина, заболевшая коронавирусом.
— Установлены все адреса, все контактные данные, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева. — Всю ночь собирали данные, искали. С утра пошли. Никто же в три часа ночи не будет вламываться. Начали с утра обходить квартиры. Ногами идут, звонят, если есть возможность по телефону позвонить.
Заболевшая коронавирусной инфекцией сибирячка контактировала с 63 жителями Новосибирска и Новосибирской области — все они пассажиры рейса SU 1462 «Аэрофлота», прилетевшего в Толмачево 15 марта.
Шуваева уточнила, что с пассажирами рейса SU 1462 работают МВД, специалисты Роспотребнадзора и медики. На всех, кто контактировал с заболевшей сибирячкой, будет наложен карантин.
Если вы знаете сибирячку, заболевшую коронавирусом, или вы летели с ней одним рейсом, свяжитесь с нашим журналистом по номеру
Коронавирус вплотную подобрался к Новосибирску. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёва. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.
Накануне тепловизор появился на входе в ТРЦ «Галерея» — журналист НГС испытала его на себе.
Почитайте и историю родителей, которых посадили на карантин из-за визита дочери. Она ездила в Италию больше месяца назад и сама при этом на карантине не была.
Чем отличается коронавирус от гриппа? Объясняем в карточках.
Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.
Сами себе создаем трудности и потом их героически преодолеваем. Неужели нельзя было всех еще в аэропорту отправить на карантин. Она ведь больная летела, с температурой! Где все эти проверки, о которых нам втирают в новостях?