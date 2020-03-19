В новосибирском транспорте усилили меры профилактики коронавируса — сиденья и ручки стали чаще протирать с химией, а в салонах маршруток ставят кварцевые лампы.



В Гороэлектротранспорте сообщили, что усилили меры профилактики — салоны обрабатывают на конечных с помощью дезинфицирующих средств после каждой смены.

— В следующую ночь, после окончании смены начинаем проводить дезинфекцию салонов автобусов. Водительский состав обяжем проводить обработку ручек, поручней специальными растворами. Это будет делаться после каждого рейса, — рассказали в ПАТП-5.