В новосибирском транспорте усилили меры профилактики коронавируса — сиденья и ручки стали чаще протирать с химией, а в салонах маршруток ставят кварцевые лампы.
В Гороэлектротранспорте сообщили, что усилили меры профилактики — салоны обрабатывают на конечных с помощью дезинфицирующих средств после каждой смены.
— В следующую ночь, после окончании смены начинаем проводить дезинфекцию салонов автобусов. Водительский состав обяжем проводить обработку ручек, поручней специальными растворами. Это будет делаться после каждого рейса, — рассказали в ПАТП-5.
Также с использованием дезинфицирующих средств начали обрабатывать автобусы.
— Раньше мы мыли с химией только когда техобслуживание автобусов проводили. Сейчас поступило распоряжение директора — каждый день обрабатывать, в том числе протирать сиденья, протирать потолки.
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— И до всей шумихи с коронавирусом мы следили за чистотой в наших маршрутах. Но ситуация меняется, многие пассажиры переживают за свою безопасность в общественном транспорте. Поэтому на время пандемии мы начали обрабатывать салоны маршруток, — рассказал представитель компании.
Как сообщили в новосибирском метрополитене, в качестве мер профилактики, ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, на рабочих местах используют 47 бактерицидных облучателей, которые могут работать в присутствии людей. Также делают влажную уборку с дезинфицирующим средством «Дехлозор». Кроме того 3 раза в день дезинфицируют салоны вагонов: входные двери вестибюлей, прилавки кассовых окон, платформы и кассовые залы, все горизонтальные поверхности (столы, банкоматы, терминалы, АКП, ПКА, поручни, скамейки); 1 раз в сутки — урны для мусора; 2 раза в сутки — балюстрады, поручни эскалаторов; салоны вагонов — ежедневно после окончания движения.
Дополнительные меры профилактики вводят не только в транспорте — новосибирские бассейны, SPA-комплексы и бани также усилили меры безопасности из-за пандемии коронавируса.
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