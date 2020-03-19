В новосибирском транспорте стало меньше пассажиров — в основном перестали ездить студенты и школьники.



Источник в Горэлектротранспорте сообщил, что школьников и студентов стало меньше примерно на четверть, количество пенсионеров и льготников снизилось незначительно.

— Пассажиров вообще нет. Утром ещё более-менее, когда рейс делаешь пиковый, когда люди на работу едут. А днём вообще нет, — рассказали водители на маршруте №60. — И вечерами вообще нет народу сейчас.



В ПАТП-5 тоже отметили, что количество пассажиров немного снизилось.