В новосибирском транспорте стало меньше пассажиров — в основном перестали ездить студенты и школьники.
Источник в Горэлектротранспорте сообщил, что школьников и студентов стало меньше примерно на четверть, количество пенсионеров и льготников снизилось незначительно.
— Пассажиров вообще нет. Утром ещё более-менее, когда рейс делаешь пиковый, когда люди на работу едут. А днём вообще нет, — рассказали водители на маршруте №60. — И вечерами вообще нет народу сейчас.
В ПАТП-5 тоже отметили, что количество пассажиров немного снизилось.
— Предполагаем, что студентов меньше стало, но незначительно, — отметили в компании.
В метрополитене сообщили, что количество пассажиров осталось на прежнем уровне.
Сокращение пассажиропотока в транспорте объяснимо — школьникам продлили каникулы в качестве профилактики коронавируса. После введения в новосибирских вузах дистанционного обучения студентам в учебных заведениях стали предлагать разъехаться по домам. Также в Новосибирской области больше 700 человек находятся на карантине.
А государство отстранилось...по принципу - спасение утопающих дело рук самих утопающих. Туроператорам несущих убытки отказали в помощи из бюджета , перевозчики сами будут выкручиваться ....зато Дерипаске и Ротенбергу мы всем миром сбрасывались на помощь через бюджет когда они под санкции попали . Ротенбергу Героя труда дали , а нам ???