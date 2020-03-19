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В новосибирском транспорте стало свободнее

В новосибирском транспорте стало свободнее

В новосибирском транспорте стало меньше пассажиров — в основном перестали ездить студенты и школьники.

Источник в Горэлектротранспорте сообщил, что школьников и студентов стало меньше примерно на четверть, количество пенсионеров и льготников снизилось незначительно.

— Пассажиров вообще нет. Утром ещё более-менее, когда рейс делаешь пиковый, когда люди на работу едут. А днём вообще нет, — рассказали водители на маршруте №60. — И вечерами вообще нет народу сейчас.

В ПАТП-5 тоже отметили, что количество пассажиров немного снизилось.

— Предполагаем, что студентов меньше стало, но незначительно, — отметили в компании.

В метрополитене сообщили, что количество пассажиров осталось на прежнем уровне.

Сокращение пассажиропотока в транспорте объяснимо — школьникам продлили каникулы в качестве профилактики коронавируса. После введения в новосибирских вузах дистанционного обучения студентам в учебных заведениях стали предлагать разъехаться по домам. Также в Новосибирской области больше 700 человек находятся на карантине.

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транспорткоронавируспасссажиропоток
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КОММЕНТАРИИ (8)

Читатель НГС
19 мар 2020 в 14:09

А государство отстранилось...по принципу - спасение утопающих дело рук самих утопающих. Туроператорам несущих убытки отказали в помощи из бюджета , перевозчики сами будут выкручиваться ....зато Дерипаске и Ротенбергу мы всем миром сбрасывались на помощь через бюджет когда они под санкции попали . Ротенбергу Героя труда дали , а нам ???

Оля
19 мар 2020 в 14:08

зато продуктовые магазины обогатились! где справедливость?

Гость
19 мар 2020 в 14:07

А я рада, что мне больше по утрам не надо толкаться за маршрутку :)