Как оплачиваются больничные из-за карантина?

В региональном Фонде социального страхования объяснили, что такие больничные считаются также, как и обычные.

— Информации о том, что размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с нахождением застрахованных граждан на карантине будет отличаться от размера пособия больничного листа по заболеваниям, пока отсутствует. Размер пособия зависит от суммы заработка в двух предшествующих календарных годах. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 398,79 рублей. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 2301,37 рублей, — рассказали в новосибирском региональном отделении ФСС.

Мы посчитали сколько получит житель Новосибирска со средней зарплатой в 38 365 рублей (именно такая цифра фигурировала в недавнем отчете Новосибирскстата) за работу в марте, если он находится на окладе и проведёт на карантине 14 дней.

В деньгах выиграет только тот, у кого стаж работы больше 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет оплачивается только 80% стоимости рабочего дня, а если он меньше 5 лет — то 60%. Нужно помнить, что при рассчёте учитывается совокупный доход человека по зарплате за последние два года. В наших расчётах новосибирец получал всегда среднюю зарплату.