На домашнем карантине сейчас находятся 826 новосибирцев (только за последние сутки их количество увеличилось почти на сотню человек). Все работающие жители Новосибирской области, отправленные домой из-за коронавируса, получили больничный на 14 дней — всё это время они должны находиться в изоляции, не общаться с другими людьми и постараться не выходить на улицу. Журналист НГС Александра Бруня вместе с бухгалтерами посчитала, как карантинный больничный отразится на зарплате сибиряков. Некоторые останутся в минусе, но кое-кто от этого даже выиграет. Кто именно — сейчас расскажем.
Как оплачиваются больничные из-за карантина?
В региональном Фонде социального страхования объяснили, что такие больничные считаются также, как и обычные.
— Информации о том, что размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с нахождением застрахованных граждан на карантине будет отличаться от размера пособия больничного листа по заболеваниям, пока отсутствует. Размер пособия зависит от суммы заработка в двух предшествующих календарных годах. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 398,79 рублей. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 2301,37 рублей, — рассказали в новосибирском региональном отделении ФСС.
Мы посчитали сколько получит житель Новосибирска со средней зарплатой в 38 365 рублей (именно такая цифра фигурировала в недавнем отчете Новосибирскстата) за работу в марте, если он находится на окладе и проведёт на карантине 14 дней.
В деньгах выиграет только тот, у кого стаж работы больше 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет оплачивается только 80% стоимости рабочего дня, а если он меньше 5 лет — то 60%. Нужно помнить, что при рассчёте учитывается совокупный доход человека по зарплате за последние два года. В наших расчётах новосибирец получал всегда среднюю зарплату.
Как оформить больничный?
Это можно сделать дистанционно, не выходя из дома.
— Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации, — говорится в сообщении министра труда и социальной защиты Антона Котякова, которое опубликовано на сайте Минтруда России.
Когда оплатят больничный по карантину?
С 20 марта Минтруд и Фонд соцстраха ввели новый порядок оплаты.
— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — также говорится в разъяснении Антона Котякова.
Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования.
Как проходит карантин?
Карантин — это не всегда внеплановый отдых. Семья из города Болотное (Новосибирская область) оказалась в сложной ситуации после трехчасового общения со своей дочерью, которая 41 день назад вернулась из Италии. Супругов внезапно посадили на карантин (при этом их дочь-туристку изолировать не стали), а местные жители и вовсе сошли с ума: дело дошло чуть ли не до разговор о выселении семьи из города. Подробнее читайте тут.
Одна из заболевших коронавирусом как раз находилась на домашнем карантине со своим мужем после отдыха в Италии (супруги вернулись в Новосибирск 8 марта). У женщины не было никаких симптомов, но анализ на коронавирус показал положительный результат. Больше подробностей тут.
Своей историей поделилась и бывшая жительница Новосибирска, которая сейчас живет в Париже. Во Франции действует очень жесткий порядок: если человек, находящийся на карантине, выйдет на улицу, то ему придется заплатить штраф в 135 евро. Полностью историю Алины Кузменкиной читайте тут.
Многие компании в Новосибирске перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Вы — сотрудник одной из них и на время изоляции сделали из квартиры хоум-офис? Покажите нам свое домашнее рабочее место — самые креативные, забавные и просто красивые фото мы публикуем в нашей подборке.
После слов нолика о среднем классе живущем на 17 тыр....в этой стране вечного счастья можно прекратить все расчеты.