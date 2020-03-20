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Вас отправили на карантин из-за повышенной температуры или после поездки в другую страну? Рано радуетесь дополнительным выходным. Возможно, это ударит по вашему бюджету

Вас отправили на карантин из-за повышенной температуры или после поездки в другую страну? Рано радуетесь дополнительным выходным. Возможно, это ударит по вашему бюджету

На домашнем карантине сейчас находятся 826 новосибирцев (только за последние сутки их количество увеличилось почти на сотню человек). Все работающие жители Новосибирской области, отправленные домой из-за коронавируса, получили больничный на 14 дней — всё это время они должны находиться в изоляции, не общаться с другими людьми и постараться не выходить на улицу. Журналист НГС Александра Бруня вместе с бухгалтерами посчитала, как карантинный больничный отразится на зарплате сибиряков. Некоторые останутся в минусе, но кое-кто от этого даже выиграет. Кто именно — сейчас расскажем.

Как оплачиваются больничные из-за карантина?

В региональном Фонде социального страхования объяснили, что такие больничные считаются также, как и обычные.

— Информации о том, что размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с нахождением застрахованных граждан на карантине будет отличаться от размера пособия больничного листа по заболеваниям, пока отсутствует. Размер пособия зависит от суммы заработка в двух предшествующих календарных годах. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 398,79 рублей. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 2301,37 рублей, — рассказали в новосибирском региональном отделении ФСС.

Мы посчитали сколько получит житель Новосибирска со средней зарплатой в 38 365 рублей (именно такая цифра фигурировала в недавнем отчете Новосибирскстата) за работу в марте, если он находится на окладе и проведёт на карантине 14 дней.

В деньгах выиграет только тот, у кого стаж работы больше 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет оплачивается только 80% стоимости рабочего дня, а если он меньше 5 лет — то 60%. Нужно помнить, что при рассчёте учитывается совокупный доход человека по зарплате за последние два года. В наших расчётах новосибирец получал всегда среднюю зарплату.

Как оформить больничный?

Это можно сделать дистанционно, не выходя из дома.

— Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд. Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан. Новый порядок начнет действовать с 20 марта. Соответствующее постановление принято Правительством Российской Федерации, — говорится в сообщении министра труда и социальной защиты Антона Котякова, которое опубликовано на сайте Минтруда России.

Когда оплатят больничный по карантину?

С 20 марта Минтруд и Фонд соцстраха ввели новый порядок оплаты.

— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — также говорится в разъяснении Антона Котякова.

Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования.

Как проходит карантин?

Карантин — это не всегда внеплановый отдых. Семья из города Болотное (Новосибирская область) оказалась в сложной ситуации после трехчасового общения со своей дочерью, которая 41 день назад вернулась из Италии. Супругов внезапно посадили на карантин (при этом их дочь-туристку изолировать не стали), а местные жители и вовсе сошли с ума: дело дошло чуть ли не до разговор о выселении семьи из города. Подробнее читайте тут.

Одна из заболевших коронавирусом как раз находилась на домашнем карантине со своим мужем после отдыха в Италии (супруги вернулись в Новосибирск 8 марта). У женщины не было никаких симптомов, но анализ на коронавирус показал положительный результат. Больше подробностей тут.

Своей историей поделилась и бывшая жительница Новосибирска, которая сейчас живет в Париже. Во Франции действует очень жесткий порядок: если человек, находящийся на карантине, выйдет на улицу, то ему придется заплатить штраф в 135 евро. Полностью историю Алины Кузменкиной читайте тут.

Многие компании в Новосибирске перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Вы — сотрудник одной из них и на время изоляции сделали из квартиры хоум-офис? Покажите нам свое домашнее рабочее место — самые креативные, забавные и просто красивые фото мы публикуем в нашей подборке.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Гражданин
20 мар 2020 в 14:03

После слов нолика о среднем классе живущем на 17 тыр....в этой стране вечного счастья можно прекратить все расчеты.

Кошка
20 мар 2020 в 14:01

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в день — 2301,37 рублей - ну это смешно. Вот и будут все бегать от карантина в таких условиях.

Evgenold
20 мар 2020 в 14:06

Сколько можно уже, а?
Новости закончились, писать не о чем?