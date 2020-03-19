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25 новосибирцев дожидаются результатов теста на коронавирус

25 новосибирцев дожидаются результатов теста на коронавирус

За прошедшие сутки в регионе выросло количество человек, находящихся на карантине. По данным на 19 марта, 733 человека, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, отправлены на домашний карантин. Вчера их было 617.

«Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. Снято с медицинского наблюдения уже 939 человек», — уточнили в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ: 13 из них уже получили результаты тестов (отрицательные), у 25 пациентов больницы результаты ещё не готовы.

Как и вчера, в детской больнице №3 находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, которые тоже вернулись из-за границы. У них взяты пробы.

В официальном чате также просят пассажиров рейса SU 1462 авиакомпании «Аэрофлот», которые летели 15 марта из Москвы в Новосибирск вместе с заражённой коронавирусом жительницей НСО, связаться с представителями оперативного штаба.

О том, что происходит в городе и области из-за коронавирусной инфекции, мы подробно рассказываем в онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирскекарантин
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КОММЕНТАРИИ (9)

либеральные сми
19 мар 2020 в 11:41

ну понеслось кошмарить в тренде
отправили бабушку
отправили дедушку
где то, что то, ещё...

ВладимирХО
19 мар 2020 в 11:44

Что такое самоизоляция? Никто не следит за изолированным? Не мешает сходить до магазина или прокатиться в маршрутке?
Дают ли изолированным больничный?
Почему тесты делаются по нескольку дней? Где быстрые тесты?

Шкодовод
19 мар 2020 в 11:45

Не бойтесь, тетя валя анулирует короновирус, и еще заодно цены на нефть....ну а что это сейчас в тренде все аннулировать. Я тоже пойду в банк, скажу конституция новая, аннулируйте мне кредит, я брал по старой)