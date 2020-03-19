За прошедшие сутки в регионе выросло количество человек, находящихся на карантине. По данным на 19 марта, 733 человека, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, отправлены на домашний карантин. Вчера их было 617.



«Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. Снято с медицинского наблюдения уже 939 человек», — уточнили в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.



В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ: 13 из них уже получили результаты тестов (отрицательные), у 25 пациентов больницы результаты ещё не готовы.

