За прошедшие сутки в регионе выросло количество человек, находящихся на карантине. По данным на 19 марта, 733 человека, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, отправлены на домашний карантин. Вчера их было 617.
«Они здоровы, находятся дома на самоизоляции. Снято с медицинского наблюдения уже 939 человек», — уточнили в официальном чате оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 38 пациентов с признаками ОРВИ: 13 из них уже получили результаты тестов (отрицательные), у 25 пациентов больницы результаты ещё не готовы.
Как и вчера, в детской больнице №3 находятся 4 ребенка с признаками ОРВИ, которые тоже вернулись из-за границы. У них взяты пробы.
В официальном чате также просят пассажиров рейса SU 1462 авиакомпании «Аэрофлот», которые летели 15 марта из Москвы в Новосибирск вместе с заражённой коронавирусом жительницей НСО, связаться с представителями оперативного штаба.
О том, что происходит в городе и области из-за коронавирусной инфекции, мы подробно рассказываем в онлайн-трансляции.
ну понеслось кошмарить в тренде
отправили бабушку
отправили дедушку
где то, что то, ещё...