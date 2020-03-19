PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов

Компания PepsiCo запустила новую линию по производству соков на заводе «Сибирское молоко» на улице Петухова в Новосибирске.



Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, инвестиции в проект составили более 2,8 млн долларов.



На новой линии производственной мощностью 8 000 упаковок в час будут производить сок «Фруктовый сад» объемом 1 литр. Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», планируют продавать в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.



— Расширение производства соков в Новосибирске позволит нам производить продукт ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы компании за счет повышения эффективности логистики, — рассказал о проекте Нил Старрок, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии.

