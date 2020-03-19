PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов

Компания PepsiCo запустила новую линию по производству соков на заводе «Сибирское молоко» на улице Петухова в Новосибирске.
Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, инвестиции в проект составили более 2,8 млн долларов.
На новой линии производственной мощностью
— Расширение производства соков в Новосибирске позволит нам производить продукт ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы компании за счет повышения эффективности логистики, — рассказал о проекте Нил Старрок, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии.
Завод «Сибирское молоко» основан в 1961 году. На предприятии работает 19 производственных линий и занято около 700 человек. Завод принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн», которая в 2011 году вошла в группу компаний PepsiCo. Приобретение компании «Вимм-Билль-Данн» позволило PepsiCo стать крупнейшей компанией по производству напитков и продуктов питания в России и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Среди наиболее известных брендов «Вимм-Билль-Данн» — соки J7, молочные продукты «Домик в деревне» и «Весёлый молочник», йогурты и десерты «Чудо», соки «Фруктовый сад» и «Любимый», детское питание «Агуша», сыр «Ламбер», Imunele.
В феврале 2019 года стало известно, что PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов, чтобы выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam». На новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест. Также компания собиралась научить новосибирских производителей выращивать чипсовый картофель. Строительство второго завода планировали завершить к 2021 году.
39 лет назад в Новосибирске начали делать легендарную газировку «Пепси» — она стала, по сути, первым глобальным брендом, который появился в широкой продаже в СССР, который не толкали из-под полы фарцовщики, его не нужно было доставать по знакомству — достаточно было просто пойти в универсам. Порассуждать о том, какая «Пепси» была вкуснее, можно здесь вместе со Стасом Соколовым.
Веселый молочник и Домик в деревне кто-то покупает?
Оно же не портится!