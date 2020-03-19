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Бизнес

PepsiCo запустила в Новосибирске новую линию соков за 2,8 млн долларов

В час здесь будут делать 8 000 литровых упаковок сока «Фруктовый сад»

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Новую линию соков запустили на заводе «Сибирское молоко» компании&nbsp;«Вимм-Билль-Данн», которая входит в ГК&nbsp;PepsiCo

Новую линию соков запустили на заводе «Сибирское молоко» компании «Вимм-Билль-Данн», которая входит в ГК PepsiCo

Компания PepsiCo запустила новую линию по производству соков на заводе «Сибирское молоко» на улице Петухова в Новосибирске.

Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, инвестиции в проект составили более 2,8 млн долларов.

На новой линии производственной мощностью 8 000 упаковок в час будут производить сок «Фруктовый сад» объемом 1 литр. Сок, произведенный на заводе «Сибирское молоко», планируют продавать в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке.

— Расширение производства соков в Новосибирске позволит нам производить продукт ближе к рынку сбыта и оптимизировать расходы компании за счет повышения эффективности логистики, — рассказал о проекте Нил Старрок, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии.

Завод «Сибирское молоко» основан в 1961 году. На предприятии работает 19 производственных линий и занято около 700 человек. Завод принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн», которая в 2011 году вошла в группу компаний PepsiCo. Приобретение компании «Вимм-Билль-Данн» позволило PepsiCo стать крупнейшей компанией по производству напитков и продуктов питания в России и одним из крупнейших переработчиков сырого молока. Среди наиболее известных брендов «Вимм-Билль-Данн» — соки J7, молочные продукты «Домик в деревне» и «Весёлый молочник», йогурты и десерты «Чудо», соки «Фруктовый сад» и «Любимый», детское питание «Агуша», сыр «Ламбер», Imunele.

В феврале 2019 года стало известно, что PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов, чтобы выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam». На новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест. Также компания собиралась научить новосибирских производителей выращивать чипсовый картофель. Строительство второго завода планировали завершить к 2021 году.

39 лет назад в Новосибирске начали делать легендарную газировку «Пепси» — она стала, по сути, первым глобальным брендом, который появился в широкой продаже в СССР, который не толкали из-под полы фарцовщики, его не нужно было доставать по знакомству — достаточно было просто пойти в универсам. Порассуждать о том, какая «Пепси» была вкуснее, можно здесь вместе со Стасом Соколовым.

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КОММЕНТАРИИ (21)

19 мар 2020 в 12:04

Веселый молочник и Домик в деревне кто-то покупает?
Оно же не портится!

19 мар 2020 в 12:47

Ну это не совсем производство. Скорее уж розлив смеси концентрата и воды.

Оля
19 мар 2020 в 12:15

ну слава богу, хоть кто то работает!