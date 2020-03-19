Сегодня, 19 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево пассажиры не смогли вылететь в Узбекистан. Об этом сообщил один из сотрудников аэропорта.

— Узбекистан, по-моему, до 5 апреля закрыл все рейсы, и жители Узбекистана не могут улететь. Сегодня пришел утром на работу: в международном зале их не то чтобы много, но на самолет наберется. 15 марта у них последний рейс был. Они сидят, не знают, что делать, — рассказал мужчина.