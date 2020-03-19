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Пассажиры сидят в международном зале

Пассажиры сидят в международном зале

Сегодня, 19 марта, в новосибирском аэропорту Толмачево пассажиры не смогли вылететь в Узбекистан. Об этом сообщил один из сотрудников аэропорта.

— Узбекистан, по-моему, до 5 апреля закрыл все рейсы, и жители Узбекистана не могут улететь. Сегодня пришел утром на работу: в международном зале их не то чтобы много, но на самолет наберется. 15 марта у них последний рейс был. Они сидят, не знают, что делать, — рассказал мужчина.

После регистрации первого случая заражения коронавирусом COVID-19 власти Узбекистана решили закрыть авиационное и автосообщение с другими странами и отправить все образовательные организации на карантин. Об этом сообщило агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана в telegram-канале.

Вчера мы рассказывали о двух новосибирцах, которые из-за карантина застряли в Черногории.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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КОММЕНТАРИИ (28)

Жанна
19 мар 2020 в 12:59

Я замужем за узбеком, он у меня Мужчина с большой буквы, за ним как за каменной стеной

Фото пользователя
19 мар 2020 в 12:56

И что нам теперь с ними делать? Своих граждан власти узбекистана забрать обязаны.

Фото пользователя
19 мар 2020 в 12:56

А завтра их ещё больше будет и после.. .».Нормально» ,так-избавились от своих граждан.Забирайте их назад, а потом уже закрывайтесь