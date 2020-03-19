Откладывают заседания и пускают не всех: новосибирские суды перешли на новый режим работы

С сегодняшнего дня в новосибирские суды будут пускать меньше людей, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Объявления об этом появились на сайтах Новосибирского областного суда и других городских судов.
«На основании Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета Судей РФ от 18 марта 2020 приостановлен доступ участников процесса в здание суда. Ограничен доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов», — говорится на сайте суда Центрального района.
Процессуальные документы можно подать через электронные интернет-приёмные или по Почте России.
— Судебные заседания откладываются, за исключением дел безотлагательного характера, — уточнили в Центральном суде.
К безотлагательным делам относятся те, в ходе которых избирается, продлевается, отменяется или изменяется мера пресечения. Также дела о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, в случае, если законный представитель отказывается от медицинского вмешательства, необходимого, чтобы спасти жизнь.
«Вход в здание для лиц, являющихся участниками процессов, будет возможен после бесконтактного измерения температуры тела посетителя специальным устройством (с использованием пирометра)», — говорится на сайте Новосибирского областного суда.
В постановлении рекомендуют рассматривать дела по видеоконференциям, если для этого есть техническая возможность. Судей и других сотрудников просят прибегнуть к самоизоляции, если у них появляются малейшие признаки заболевания.
«Настоящее постановление действует в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года (включительно)», — говорится на сайте Кировского районного суда.
В Арбитражном суде Новосибирской области временно приостановили приём документов, теперь их можно направить только в электронном виде через сервис «Мой арбитр».
Вчера Минздрав НСО подтвердил один случай заболевания — новый коронавирус обнаружили у женщины, вернувшейся из Парижа. Полиция начала разыскивать пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолёте.
НГС собирает всю информацию о коронавирусе в регионе в режиме онлайн.
Хоть бы предупредили, чтобы люди не тащились через весь город не те отменённые заседания.
Стороны зачем телефоны обязательно пишут, а? Неужели так сложно?