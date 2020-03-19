Откладывают заседания и пускают не всех: новосибирские суды перешли на новый режим работы

— Судебные заседания откладываются, за исключением дел безотлагательного характера, — уточнили в Центральном суде.



К безотлагательным делам относятся те, в ходе которых избирается, продлевается, отменяется или изменяется мера пресечения. Также дела о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, в случае, если законный представитель отказывается от медицинского вмешательства, необходимого, чтобы спасти жизнь.

«Вход в здание для лиц, являющихся участниками процессов, будет возможен после бесконтактного измерения температуры тела посетителя специальным устройством (с использованием пирометра)», — говорится на сайте Новосибирского областного суда.

В постановлении рекомендуют рассматривать дела по видеоконференциям, если для этого есть техническая возможность. Судей и других сотрудников просят прибегнуть к самоизоляции, если у них появляются малейшие признаки заболевания.



«Настоящее постановление действует в период с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года (включительно)», — говорится на сайте Кировского районного суда.

