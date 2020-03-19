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Артём Евсеенко взял 1,3 миллиона рублей за обещание предоставить привилегии для заключённого, который отбывает наказание в другой колонии

Артём Евсеенко взял 1,3 миллиона рублей за обещание предоставить привилегии для заключённого, который отбывает наказание в другой колонии

Кировский районный суд Новосибирска приговорил начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

— Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 25 000 рублей, с лишением в соответствии со ст. 48 УК РФ специального звания — подполковник внутренней службы, — говорится на сайте суда.

Суд установил, что в августе Евсеенко получил в машине на территории Кировского района 1,3 миллиона рублей за то, что обеспечит осуждённому из другой колонии благоприятные условия и условно-досрочное освобождение.

После задержания начальника ИК-2 сначала отправили в СИЗО, а потом отпустили под подписку о невыезде. Евсеенко был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО №1 до вступления приговора в законную силу.

Несколько лет назад лейтенанта полиции уволили из МВД и отправили в колонию за пьяную драку — осужденный одним ударом сделал из новосибирца беспомощного инвалида.

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КОММЕНТАРИИ (25)

19 мар 2020 в 12:29

в заголовке "строгий", а в тексте "общий"
автора нужно на сравнительную экскурсию отправить.

Читатель НГС
19 мар 2020 в 12:30

Бедненький ...плакала льготная пенсия в 40 лет ....кандидат в ЧОП , где тут ЧОПовец ...налетай пока не забрали .

19 мар 2020 в 12:39

Почему статья " покушение на мошенничество"?