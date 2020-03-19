Кировский районный суд Новосибирска приговорил начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
— Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 25 000 рублей, с лишением в соответствии со ст. 48 УК РФ специального звания — подполковник внутренней службы, — говорится на сайте суда.
Суд установил, что в августе Евсеенко получил в машине на территории Кировского района 1,3 миллиона рублей за то, что обеспечит осуждённому из другой колонии благоприятные условия и условно-досрочное освобождение.
После задержания начальника ИК-2 сначала отправили в СИЗО, а потом отпустили под подписку о невыезде. Евсеенко был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО №1 до вступления приговора в законную силу.
Несколько лет назад лейтенанта полиции уволили из МВД и отправили в колонию за пьяную драку — осужденный одним ударом сделал из новосибирца беспомощного инвалида.
в заголовке "строгий", а в тексте "общий"
автора нужно на сравнительную экскурсию отправить.