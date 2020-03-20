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Центр солнечного диска сегодня пересечёт небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное

Центр солнечного диска сегодня пересечёт небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное

Сегодня, 20 марта, в 10:49 в Новосибирске наступит астрономическая весна.

— В этот момент центр солнечного диска пересечёт небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное. Благодаря эффектам рефракции, «приподнимающим» видимое изображение Солнца, когда оно находится низко над горизонтом, истинное равенство дня и ночи наступило несколькими днями ранее, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Высота Солнца на небесной сфере, а вместе с ним и световой день, будут увеличиваться.

В январе в небе над Новосибирском произошло лунное затмение. Мы показывали, каким его увидели наши читатели.

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Солнцевеснаастрономия
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
20 мар 2020 в 07:35

Если смотреть с точки зрения обстановки в мире, то то что световой день увеличивается, это не есть хорошо.
Многие новосибирцы будут больше находиться на улице, больше будут ходить по магазинам.
А в данной ситуации, чем больше людей сидят дома, тем лучше.

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20 мар 2020 в 08:14

Бездельники сейчас начнут с утра до вечера закаты и рассветы слать на НГС.

Гость
20 мар 2020 в 08:00

это хорошо, но странно то что, сегодня время восхода 7-30 и захода 19-42, не совпадают, если первые цифры то равноденствия в Новосибирске должно начаться было в феврале, а не сейчас.