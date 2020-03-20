Сегодня, 20 марта, в 10:49 в Новосибирске наступит астрономическая весна.
— В этот момент центр солнечного диска пересечёт небесный экватор и перейдет из южного небесного полушария в северное. Благодаря эффектам рефракции, «приподнимающим» видимое изображение Солнца, когда оно находится низко над горизонтом, истинное равенство дня и ночи наступило несколькими днями ранее, — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Высота Солнца на небесной сфере, а вместе с ним и световой день, будут увеличиваться.
В январе в небе над Новосибирском произошло лунное затмение. Мы показывали, каким его увидели наши читатели.
Если смотреть с точки зрения обстановки в мире, то то что световой день увеличивается, это не есть хорошо.
Многие новосибирцы будут больше находиться на улице, больше будут ходить по магазинам.
А в данной ситуации, чем больше людей сидят дома, тем лучше.