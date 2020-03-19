Напомним, вчера вечером в Новосибирске был официально подтверждён первый заболевший коронавирусной инфекцией. Мы собрали самую важную информацию, которая на данный момент известна о заразившейся женщине:



пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта. Симптомы заболевания она почувствовала 11 марта — першение в горле и температура 37,3;

14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом «Аэрофлота» прибыла в Толмачёво утром 15 марта;

из Толмачёва женщину сразу госпитализировали в инфекционную больницу и поместили в бокс. Там у неё взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске она не контактировала ни с родственниками, ни со знакомыми;

сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. У неё уже нет температуры;

сейчас полиция отрабатывает список пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолёте. Утром медики выйдут по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.

