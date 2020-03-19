Стал известен номер рейса, которым заболевшая коронавирусной инфекцией сибирячка прилетела в Новосибирск. Это SU 1462 «Аэрофлота», прилетевший в Толмачево 15 марта.
«Вниманию пассажиров авиакомпании «Аэрофлот», рейс SU 1462, вылетевшим из аэропорта Шереметьево и прибывшим в аэропорт Толмачево 15 марта. В случае, если с вами еще не связались представители оперативного штаба, вам рекомендуется обратиться на региональную горячую линию по телефону 112», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства и губернатора Новосибирской области.
Напомним, вчера вечером в Новосибирске был официально подтверждён первый заболевший коронавирусной инфекцией. Мы собрали самую важную информацию, которая на данный момент известна о заразившейся женщине:
- пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта. Симптомы заболевания она почувствовала 11 марта — першение в горле и температура 37,3;
- 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом «Аэрофлота» прибыла в Толмачёво утром 15 марта;
- из Толмачёва женщину сразу госпитализировали в инфекционную больницу и поместили в бокс. Там у неё взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске она не контактировала ни с родственниками, ни со знакомыми;
- сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. У неё уже нет температуры;
- сейчас полиция отрабатывает список пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолёте. Утром медики выйдут по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.
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Основные симптомы короновируса :
1. очень сильная тяга к поеданию гречки
2. постоянное непреодолимое желание вытирать задницу , даже если не какал .