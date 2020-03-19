Третий день стоим: водители встали в глухую пробку на Станиславского

Утром 19 марта в Ленинском районе Новосибирска на улице Станиславского собралась сильная пробка. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на участке дороги в 9 баллов.
На пробку пожаловались и читатели НГС. Как рассказал один из водителей, Семен, такая ситуация на дороге уже третий день:
— Уже третий день стоит улица Станиславского от Степной. Причина — отсутствие дорожного полотна и ямы по локоть под путепроводом между площадью Труда и площадью Энергетиков. Начались проблемы с работодателем, дорога от Затулинки до Фабричной занимает два часа и более. Звонки в экстренные службы и приемную мэрии по транспорту перепинывают на другие службы, — написал Семен.
Мужчина добавил, что сегодня стоял в этой пробке 1,5 часа. Согласно данным 2ГИС, расстояние этого участка дороги примерно 1,7 километра.
Вчера утром в Новосибирске оказалось заблокировано движение транспорта по улице Фадеева. Пробка растянулась от остановки «Посёлок Северный» до пересечения с улицей Объединения.
Ну а причина пробки не в дороге, а в тупеже и большом количестве офисного планктона, прущегося к мосту каждое утро.