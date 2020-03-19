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Дороги и транспорт

Третий день стоим: водители встали в глухую пробку на Станиславского

Водители уверены, что причина пробки в плохом состоянии дороги

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Каждый день жители района стоят в пробке по несколько часов

Каждый день жители района стоят в пробке по несколько часов

Утром 19 марта в Ленинском районе Новосибирска на улице Станиславского собралась сильная пробка. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию на участке дороги в 9 баллов.

На пробку пожаловались и читатели НГС. Как рассказал один из водителей, Семен, такая ситуация на дороге уже третий день:

— Уже третий день стоит улица Станиславского от Степной. Причина — отсутствие дорожного полотна и ямы по локоть под путепроводом между площадью Труда и площадью Энергетиков. Начались проблемы с работодателем, дорога от Затулинки до Фабричной занимает два часа и более. Звонки в экстренные службы и приемную мэрии по транспорту перепинывают на другие службы, — написал Семен.

Мужчина добавил, что сегодня стоял в этой пробке 1,5 часа. Согласно данным 2ГИС, расстояние этого участка дороги примерно 1,7 километра.

Вчера утром в Новосибирске оказалось заблокировано движение транспорта по улице Фадеева. Пробка растянулась от остановки «Посёлок Северный» до пересечения с улицей Объединения.

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КОММЕНТАРИИ (94)

Фото пользователя
19 мар 2020 в 08:49

Ну а причина пробки не в дороге, а в тупеже и большом количестве офисного планктона, прущегося к мосту каждое утро.

Гречка
19 мар 2020 в 08:56

Метро???не не слышал!!!

Фото пользователя
19 мар 2020 в 08:45

Сугробы по 4 локтя сходят сами по себе, зато ямы по локоть повылазили по всему городу вместо подснежников.