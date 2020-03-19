В правительстве Новосибирской области рассказали о первой пациентке с коронавирусом — публикуем видео

Вечером в среду, 18 марта, в правительстве Новосибирской области прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу.
Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, какие меры планируется принять в ближайшее время, чтобы избежать распространения вируса.
— Определили круг, который мог контактировать с данным пациентом. Сейчас ночью будет отработан список совместно с министерством внутренних дел. И на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал, — рассказал он.
Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова также уточнила, что сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
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Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.
Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции.
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всё нагнетаем обстановки
"что в заголовках, что так...
что же, за пустые полки замолчали ?
навели уже, марафет с зомби новостями, людей завели по полной😎