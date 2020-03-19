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В правительстве Новосибирской области рассказали о первой пациентке с коронавирусом — публикуем видео

Министр здравоохранения и главный врач инфекционной больницы ответили на вопросы журналистов

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Заседание оперативного штаба состоялось вечером в среду

Заседание оперативного штаба состоялось вечером в среду

Вечером в среду, 18 марта, в правительстве Новосибирской области прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу.

Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, какие меры планируется принять в ближайшее время, чтобы избежать распространения вируса.

— Определили круг, который мог контактировать с данным пациентом. Сейчас ночью будет отработан список совместно с министерством внутренних дел. И на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал, — рассказал он.

Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова также уточнила, что сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.

Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 (923) 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
19 мар 2020 в 00:15

всё нагнетаем обстановки
"что в заголовках, что так...
что же, за пустые полки замолчали ?
навели уже, марафет с зомби новостями, людей завели по полной😎

с богаткова
19 мар 2020 в 00:13

Теперь у меня нет времени на сон и руководство моим частным охранным предприятием. Важно - не пропустить ни одной новости посвященной коронавирусу.

Фото пользователя
19 мар 2020 в 00:13

В связи с этим, я перешел на круглосуточный режим комментирования.