В правительстве Новосибирской области рассказали о первой пациентке с коронавирусом — публикуем видео

Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова также уточнила, что сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

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