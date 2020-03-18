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Очередное сообщение оказалось ложным

Очередное сообщение оказалось ложным

Вечером в среду, 18 марта, в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о том, что рейс «Аэрофлота» СУ 1461, летевший из Новосибирска в Москву, заминирован.

— Анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В нем говорится об угрозе взрывов на борту самолетов Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва. Все самолеты следуют в пункты назначения, — сообщает ТАСС.

Позже стало известно, что рейс из Новосибирска благополучно приземлился в Москве согласно штатному расписанию.

Это уже далеко не первое ложное сообщение о ложном минировании. Так, вчера подобное сообщение поступило относительно рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7. Информация о минировании не подтвердилась.

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ложное минирование
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КОММЕНТАРИИ (2)

18 мар 2020 в 23:51

Ну вот когда здесь спать? Такая движуха.
Одни имитируют, другие комментируют.
Одна Европа в карантине загнивает.

Петя
18 мар 2020 в 23:47

Да не до вас, чудики😠 Коронавирус уже тут, доллар по 80.