Вечером в среду, 18 марта, в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о том, что рейс «Аэрофлота» СУ 1461, летевший из Новосибирска в Москву, заминирован.

— Анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В нем говорится об угрозе взрывов на борту самолетов Екатеринбург — Москва, Иркутск — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва. Все самолеты следуют в пункты назначения, — сообщает ТАСС.

Позже стало известно, что рейс из Новосибирска благополучно приземлился в Москве согласно штатному расписанию.