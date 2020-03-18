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Женщина прилетела в Новосибирск 15 марта

Женщина прилетела в Новосибирск 15 марта

Вечером в среду, 18 марта, в Новосибирске был официально подтверждён первый заболевший коронавирусной инфекцией. Мы собрали самую важную информацию, которая на данный момент известна о заразившейся женщине.

  • Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта. Симптомы заболевания она почувствовала 11 марта — першение в горле и температура 37,3.
  • 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачёво утром 15 марта.
  • Из Толмачёво женщину сразу госпитализировали в инфекционную больницу и поместили в бокс. Там у неё взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске она не контактировала ни с родственниками, ни со знакомыми.
  • Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. У неё уже нет температуры.
  • Сегодня ночью полиция отработает список пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолёте. Утром медики выйдут по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.

Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 (923) 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (52)

Гость
18 мар 2020 в 23:51

1. Улетает во Францию, зная, какая там ситуация
2. Три дня болеет, явно подозревает, что нее корона
3. В Москве не сообщает, что больна.
4. Летит со здоровыми людьми в Нск 4 часа, бортпроводникам не сообщает.
5. Есть ли заболевшие на рейсе? Да 200%>
6. Считаю, тут нужна уголовная статья: оставление в опасности.

18 мар 2020 в 23:37

Три дня ждать результата анализа? Ну теперь понятно почему у нас так мало подтвержденных случаев. Почему ее не изолировали в Москве?

Фото пользователя
18 мар 2020 в 23:43

Утром медики выйдут по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.
Звучит как НАЛОЖИТЬ АРЕСТ. А смысл? Каждый из летевших уже контактировал с кучей народа. Наша медицина как всегда - ни украсть, ни покараулить.