Вечером в среду, 18 марта, в Новосибирске был официально подтверждён первый заболевший коронавирусной инфекцией. Мы собрали самую важную информацию, которая на данный момент известна о заразившейся женщине.
- Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта. Симптомы заболевания она почувствовала 11 марта — першение в горле и температура 37,3.
- 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачёво утром 15 марта.
- Из Толмачёво женщину сразу госпитализировали в инфекционную больницу и поместили в бокс. Там у неё взяли анализы на коронавирусную инфекцию. В Новосибирске она не контактировала ни с родственниками, ни со знакомыми.
- Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. У неё уже нет температуры.
- Сегодня ночью полиция отработает список пассажиров, которые летели с заболевшей в одном самолёте. Утром медики выйдут по адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал.
Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.
Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.
Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции.
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1. Улетает во Францию, зная, какая там ситуация
2. Три дня болеет, явно подозревает, что нее корона
3. В Москве не сообщает, что больна.
4. Летит со здоровыми людьми в Нск 4 часа, бортпроводникам не сообщает.
5. Есть ли заболевшие на рейсе? Да 200%>
6. Считаю, тут нужна уголовная статья: оставление в опасности.