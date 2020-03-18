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На фото — это еще цветочки

На фото — это еще цветочки

Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения за последние 22 года. Такого не было со времен деноминации в 1998 году. На 18:24 мск курс доллара достиг отметки 80,77 рубля.

До этого рекордный курс доллара был зафиксирован в декабре 2014 года и составил 80,1 рубля.

Курс европейской валюты в среду, 18 марта, поднимался до максимальной отметки 88,14 рубля.

Кроме того, впервые с 2003 года цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже 27 долларов за баррель.

6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Гость
18 мар 2020 в 22:41

Один алчный бездарь Сечин разрушил экономику России сильнее, чем ЦРУ, НАТО, МВФ и Госдеп США вместе взятые.

18 мар 2020 в 22:34

Пропишем в конституции 1 доллар = 1 рубль!

с богаткова
18 мар 2020 в 22:33

Значит не зря я постоянно покупал доллары. Моя стратегия оказалась удачной.