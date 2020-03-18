Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения за последние 22 года. Такого не было со времен деноминации в 1998 году. На 18:24 мск курс доллара достиг отметки 80,77 рубля.



До этого рекордный курс доллара был зафиксирован в декабре 2014 года и составил 80,1 рубля.



Курс европейской валюты в среду, 18 марта, поднимался до максимальной отметки 88,14 рубля.



Кроме того, впервые с 2003 года цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже 27 долларов за баррель.

