Курс доллара на Московской бирже достиг самого высокого значения за последние 22 года. Такого не было со времен деноминации в 1998 году. На 18:24 мск курс доллара достиг отметки 80,77 рубля.
До этого рекордный курс доллара был зафиксирован в декабре 2014 года и составил 80,1 рубля.
Курс европейской валюты в среду, 18 марта, поднимался до максимальной отметки 88,14 рубля.
Кроме того, впервые с 2003 года цена на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже 27 долларов за баррель.
6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Один алчный бездарь Сечин разрушил экономику России сильнее, чем ЦРУ, НАТО, МВФ и Госдеп США вместе взятые.