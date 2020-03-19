Не смогли купить маску? Сделайте сами: видеоинструкция НГС

Пока в городе сметают антисептики и пытаются найти в аптеках маски, мы решили делать средства защиты самостоятельно. Три способа — от самого простого к наиболее сложному — смотрите в нашем видео.
Мы сделали три медицинских маски: одну из бумаги, вторую — из медицинской марли, а третью — из ткани.
Маска бумажная
Понадобятся бумажное полотенце, пара резинок и степлер. Бумагу сворачиваем гармошкой, надеваем по сторонам резинки, закрепляем их скрепками и разворачиваем нашу маску-гармошку.
Маска из марли
Кто не прогуливал в школе ОБЖ, тот помнит, что для этой маски надо марлю и ножницы. Отрезаем крупный прямоугольник марли, сворачиваем его пополам. Внутрь кладем свернутый в три раза второй кусок марли, сворачиваем крайний слой пополам. Прорезаем полотно по сторонам для завязочек (звучит запутанно, но посмотрите видео — всё предельно просто!).
Маска из ткани
Вариант для тех, кто любит посложнее. Берем неплотную ткань, вату, нитки с иголкой. Делаем «кармашек» из ткани, чтобы положить в нее вату, прошиваем, и готово!
Помните, что Роспотребнадзор не рекомендует носить защитную маску больше двух часов подряд. А если она намокла, меняйте на новую немедленно!
А как самому вакцину сделать инструкции нет?