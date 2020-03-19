Не смогли купить маску? Сделайте сами: видеоинструкция НГС

Пока в городе сметают антисептики и пытаются найти в аптеках маски, мы решили делать средства защиты самостоятельно. Три способа — от самого простого к наиболее сложному — смотрите в нашем видео.



Мы сделали три медицинских маски: одну из бумаги, вторую — из медицинской марли, а третью — из ткани.



Маска бумажная



Понадобятся бумажное полотенце, пара резинок и степлер. Бумагу сворачиваем гармошкой, надеваем по сторонам резинки, закрепляем их скрепками и разворачиваем нашу маску-гармошку.



Маска из марли

