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Не смогли купить маску? Сделайте сами: видеоинструкция НГС

Делаем средства индивидуальной защиты из подручных средств и медицинской марли

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А вы знали, что менять медицинскую маску нужно не реже чем раз в два часа?

А вы знали, что менять медицинскую маску нужно не реже чем раз в два часа?

Пока в городе сметают антисептики и пытаются найти в аптеках маски, мы решили делать средства защиты самостоятельно. Три способа — от самого простого к наиболее сложному — смотрите в нашем видео.

Мы сделали три медицинских маски: одну из бумаги, вторую — из медицинской марли, а третью — из ткани.

Маска бумажная

Понадобятся бумажное полотенце, пара резинок и степлер. Бумагу сворачиваем гармошкой, надеваем по сторонам резинки, закрепляем их скрепками и разворачиваем нашу маску-гармошку.

Маска из марли

Кто не прогуливал в школе ОБЖ, тот помнит, что для этой маски надо марлю и ножницы. Отрезаем крупный прямоугольник марли, сворачиваем его пополам. Внутрь кладем свернутый в три раза второй кусок марли, сворачиваем крайний слой пополам. Прорезаем полотно по сторонам для завязочек (звучит запутанно, но посмотрите видео — всё предельно просто!).

Маска из ткани

Вариант для тех, кто любит посложнее. Берем неплотную ткань, вату, нитки с иголкой. Делаем «кармашек» из ткани, чтобы положить в нее вату, прошиваем, и готово!

Помните, что Роспотребнадзор не рекомендует носить защитную маску больше двух часов подряд. А если она намокла, меняйте на новую немедленно!

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китайский коронавирусМедицинские маскизаболевание
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КОММЕНТАРИИ (9)

Qwerty
19 мар 2020 в 08:13

А как самому вакцину сделать инструкции нет?

Гость
19 мар 2020 в 08:07

Маска вам нужна только если вы сами больны (являетесь носителем вируса). Маска не препятствует заражению здорового человека никак.

19 мар 2020 в 08:14

Меняю последнюю пачку медицинских масок на двухкомнатную квартиру в центре Новосибирске, окраины и загрязненные промышленные районы не предлагать, так же готов поменять 3 банки тушенки на новую тойоту камри.