Поздно вечером в среду, 18 марта, в правительстве Новосибирской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Сегодня стало известно о первой заболевшей жительнице региона - она сейчас находится в больнице.
Как сообщил министр здравоохранения региона Костантин Хальзов, определен круг лиц, контактировавших с заболевшей. Сегодня ночью полиция совместно с врачами будет их обзванивать, обходить.
— Сегодня ночью будет отработан список совместно с министерством внутренних дел. И на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал. – Хальзов. Единственные контакт, который у неё есть – это самолёт «Аэрофлота», которым она долетела из Москвы до Новосибирска. Службы санитарного контроля совместно с медицинской службой, в аэропорту у неё были выявлены признаки ОРВИ, она сразу была госпитализирована в инфекционное отделение, — рассказа министр.
Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
— Она поступила, у неё уже на следующий день было состояние удовлетворительное. Температура нормальная у неё в течение нескольких дней, она чувствует себя совершенно хорошо, — добавила главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова.
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Я уже 4 раза обосрался за вечер от страха перед Короновирусом, хорошо что туалетной бумаги несколько пачек закупил!