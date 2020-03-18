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Срочно Что известно про заболевшую коронавирусом в НСО
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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что сейчас состояние заболевшей - удовлетворительное

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что сейчас состояние заболевшей - удовлетворительное

Поздно вечером в среду, 18 марта, в правительстве Новосибирской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Сегодня стало известно о первой заболевшей жительнице региона - она сейчас находится в больнице.

Как сообщил министр здравоохранения региона Костантин Хальзов, определен круг лиц, контактировавших с заболевшей. Сегодня ночью полиция совместно с врачами будет их обзванивать, обходить.

— Сегодня ночью будет отработан список совместно с министерством внутренних дел. И на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал. – Хальзов. Единственные контакт, который у неё есть – это самолёт «Аэрофлота», которым она долетела из Москвы до Новосибирска. Службы санитарного контроля совместно с медицинской службой, в аэропорту у неё были выявлены признаки ОРВИ, она сразу была госпитализирована в инфекционное отделение, — рассказа министр.

Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

— Она поступила, у неё уже на следующий день было состояние удовлетворительное. Температура нормальная у неё в течение нескольких дней, она чувствует себя совершенно хорошо, — добавила главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова.

Мы ведем онлайн-хронику, в которой оперативно рассказываем о ситуации с коронавирусом в регионе.

Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.

Что делать, если вы подозреваете у себя коронавирус, (а также где и как сдать анализ) — читайте в этой инструкции.

У вас есть важные подробности? Вы знаете в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (76)

Гость
18 мар 2020 в 22:24

Я уже 4 раза обосрался за вечер от страха перед Короновирусом, хорошо что туалетной бумаги несколько пачек закупил!

18 мар 2020 в 22:12

не стыковка на не стыковки... тетку 15го отвезли сразу вроде как в инфекционку, и они 3 дня не могли определить с кем она контактировала? и только сегодня решили обзванивать??? что за бред
тетка судя по всему таскалась с 15гопо 17 минимум по городу, а сейчас ее госпитализировали и за волновались...

Ева
18 мар 2020 в 22:14

они уже три дня по Новосибирску гуляют заразу разносят, какой уже смысл их закрывать? Уже нужно всех кто с ними контактировал искать и закрывать, а за три дня это уже далеко за сотню человек.