Поздно вечером в среду, 18 марта, в правительстве Новосибирской области состоялось заседание оперативного штаба по коронавирусу. Сегодня стало известно о первой заболевшей жительнице региона - она сейчас находится в больнице.



Как сообщил министр здравоохранения региона Костантин Хальзов, определен круг лиц, контактировавших с заболевшей. Сегодня ночью полиция совместно с врачами будет их обзванивать, обходить.

— Сегодня ночью будет отработан список совместно с министерством внутренних дел. И на утро наши медицинские сотрудники выйдут по всем адресам для того, чтобы наложить карантин на всех, кто с ней контактировал. – Хальзов. Единственные контакт, который у неё есть – это самолёт «Аэрофлота», которым она долетела из Москвы до Новосибирска. Службы санитарного контроля совместно с медицинской службой, в аэропорту у неё были выявлены признаки ОРВИ, она сразу была госпитализирована в инфекционное отделение, — рассказа министр.