Новосибирский театр оперы и балета официально переносит все показы спектаклей и концертов из-за коронавирусной инфекции.

— В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и постановлением Правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра, — сообщили в пресс-службы театра.

Билеты, купленные зрителями, будут действительны на новые даты. Завтра на официальном сайте НОВАТа появятся изменения в афише и порядок возврата билетов.