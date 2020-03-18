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Показы должны возобновиться в мае

Показы должны возобновиться в мае

Новосибирский театр оперы и балета официально переносит все показы спектаклей и концертов из-за коронавирусной инфекции.

— В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и постановлением Правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра, — сообщили в пресс-службы театра.

Билеты, купленные зрителями, будут действительны на новые даты. Завтра на официальном сайте НОВАТа появятся изменения в афише и порядок возврата билетов.

Ранее Минкульт РФ выпустил приказ, согласно которому музеи, театры, филармонии цирки, кинотеатры должны временно приостановить свою деятельность.

Сегодне вечером в Новосибирске подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Позже выяснилось, что заразившаяся женщина вернулась из Парижа.

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коронавирус в Новосибирскеноват
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КОММЕНТАРИИ (12)

кехман
18 мар 2020 в 21:04

Евровидение-2020 отменили официально – из-за коронавируса.

Оперный встал рядом.

мама дорогая
18 мар 2020 в 21:02

Кремль считает нынешний уровень цен на нефть низким, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше», - ответил он на вопрос, устраивает ли Россию цена на нефть на уровне около $27 за баррель.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшей координации добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ или в других форматах, Песков отметил, что Россия «очень внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках». «Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», - сказал представитель Кремля.

Ну шо. Добро пожаловать в клуб, соточников. 1 усд = 100 руб

Фото пользователя
18 мар 2020 в 21:01

Ничего страшного. Стаж для артистов идёт до их неизменяемой пенсии, тренироваться можно, гос. финансирование тоже идёт, Карабас и его внуки и так в нуле.