Новосибирский театр оперы и балета официально переносит все показы спектаклей и концертов из-за коронавирусной инфекции.
— В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с приказом Министерства культуры РФ и постановлением Правительства Новосибирской области, с 19 марта НОВАТ переносит показы спектаклей и концертов на май в период празднования 75-летия Победы и юбилея театра, — сообщили в пресс-службы театра.
Билеты, купленные зрителями, будут действительны на новые даты. Завтра на официальном сайте НОВАТа появятся изменения в афише и порядок возврата билетов.
Ранее Минкульт РФ выпустил приказ, согласно которому музеи, театры, филармонии цирки, кинотеатры должны временно приостановить свою деятельность.
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