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Для комплексов фотовидеофиксации придумали новое обозначение

Для комплексов фотовидеофиксации придумали новое обозначение

На российских дорогах появится новый информационный знак под номером 6.22, предупреждающий водителей о наличии комплексов фотовидеофиксации. Он придет на смену нынешнему знаку дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация» (белый горизонтальный прямоугольник со схематичным фотоаппаратом).

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, новую табличку можно будет использовать отдельно от других знаков. С текущей табличкой это невозможно: она относится к дополнительным, поэтому обязательно должна сопровождаться основным знаком — «Ограничение скорости», «Стоянка запрещена» и т.д. Теперь предупреждать водителей о камерах разрешат без привязки к конкретному запрету или ограничению.

Новым знаком станут обозначаться лишь участки дорог, на которых используются стационарные или передвижные камеры. Какое именно правонарушение они фиксируют — водитель не узнает.

Вы поддерживаете появление нового знака?

    На загородных трассах таблички будут устанавливать за 150–300 метров до комплексов, а в населенных пунктах — непосредственно на въезде вместе со знаками «Начало населенного пункта». При необходимости их разрешено дополнять знаками «Расстояние до объекта», но это не обязательно.

    Таким образом, в городах водители больше не смогут точно знать, в каком месте появится камера. Если знак стоял на въезде в поселение, значит нужно быть аккуратным везде.

    — Новый проект позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, — сообщает МВД в пояснительной записке к документу. — Это положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.

    Изображений нового знака пока нет. Но в МВД говорят, что он будет соответствовать другим информационным знакам. К таким, напомним, относятся знаки «Направление движения», «Место для разворота», «Парковка», «Указатель направлений» и т.д.

    Дорожные камеры будут обозначать так же, как, например, подземный пешеходный переход

    Дорожные камеры будут обозначать так же, как, например, подземный пешеходный переход

    За десять лет количество смертельных ДТП сократилось в России более чем на 60%. К 2030 году власти планируют добиться нулевой смертности.

    В то же время количество неоплаченных штрафов растет. Сейчас автовладельцы должны государству около 10 миллиардов рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    18 мар 2020 в 20:46

    А где изображение нового знака-то?

    Фото пользователя
    18 мар 2020 в 20:43

    Кстати, НГС, а не хотите хайпануть по бывшим новосибирским кольцам? ГУБО такие прекрасные ответы о знаках на них дает, закачаешься.

    Фото пользователя
    18 мар 2020 в 20:45

    У всех сейчас в машинах есть навигатор для водителей ,да можно просто загрузить приложение навигатор Яндекс, поэтому нужны ли эти знаки-ответьте сами .