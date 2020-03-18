На российских дорогах появится новый информационный знак под номером 6.22, предупреждающий водителей о наличии комплексов фотовидеофиксации. Он придет на смену нынешнему знаку дополнительной информации 8.23 «Фотовидеофиксация» (белый горизонтальный прямоугольник со схематичным фотоаппаратом).
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, новую табличку можно будет использовать отдельно от других знаков. С текущей табличкой это невозможно: она относится к дополнительным, поэтому обязательно должна сопровождаться основным знаком — «Ограничение скорости», «Стоянка запрещена» и т.д. Теперь предупреждать водителей о камерах разрешат без привязки к конкретному запрету или ограничению.
Новым знаком станут обозначаться лишь участки дорог, на которых используются стационарные или передвижные камеры. Какое именно правонарушение они фиксируют — водитель не узнает.
Вы поддерживаете появление нового знака?
На загородных трассах таблички будут устанавливать за 150–300 метров до комплексов, а в населенных пунктах — непосредственно на въезде вместе со знаками «Начало населенного пункта». При необходимости их разрешено дополнять знаками «Расстояние до объекта», но это не обязательно.
Таким образом, в городах водители больше не смогут точно знать, в каком месте появится камера. Если знак стоял на въезде в поселение, значит нужно быть аккуратным везде.
— Новый проект позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, — сообщает МВД в пояснительной записке к документу. — Это положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.
Изображений нового знака пока нет. Но в МВД говорят, что он будет соответствовать другим информационным знакам. К таким, напомним, относятся знаки «Направление движения», «Место для разворота», «Парковка», «Указатель направлений» и т.д.
За десять лет количество смертельных ДТП сократилось в России более чем на 60%. К 2030 году власти планируют добиться нулевой смертности.
В то же время количество неоплаченных штрафов растет. Сейчас автовладельцы должны государству около 10 миллиардов рублей.
А где изображение нового знака-то?