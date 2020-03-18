На загородных трассах таблички будут устанавливать за 150–300 метров до комплексов, а в населенных пунктах — непосредственно на въезде вместе со знаками «Начало населенного пункта». При необходимости их разрешено дополнять знаками «Расстояние до объекта», но это не обязательно.



Таким образом, в городах водители больше не смогут точно знать, в каком месте появится камера. Если знак стоял на въезде в поселение, значит нужно быть аккуратным везде.



— Новый проект позволит сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, — сообщает МВД в пояснительной записке к документу. — Это положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.



Изображений нового знака пока нет. Но в МВД говорят, что он будет соответствовать другим информационным знакам. К таким, напомним, относятся знаки «Направление движения», «Место для разворота», «Парковка», «Указатель направлений» и т.д.