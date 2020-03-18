В Новосибирской области сегодня, 18 марта, стало известно о первом больном коронавирусом в регионе.
— Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта. Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное. Для определения дальнейших действий сегодня в 20–30 состоится заседание оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, — рассказали в оперативном штабе правительства Новосибирской области по ситуации с коронавирусом.
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Что такое пандемия коронавируса и чем она отличается от эпидемии — объясняет эпидемиолог.
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То есть заболела она 11 марта. 14 марта уже больная с температурой прилетела в Шереметьево, а потом полетела к нам. Кто-то еще верит бодрым отчетам о готовности России к эпидемии?