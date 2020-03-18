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Заболеваемость продолжает расти

Заболеваемость продолжает расти

Сегодня в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом — большинство случаев в Москве, один — в Новосибирской области и еще один — в Томской, третий случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области, сообщает оперативный штаб. В общей сложности болезнь подтверждена у 147 россиян. Пять из них уже выздоровели. Почти 123 тысячи человек сдали анализы на выявление инфекции.

По данным Роспотребнадзора, всего в мире насчитывается 197 802 заболевших коронавирусной инфекцией. Более восьми тысяч погибли. С 16 февраля заболеваемость стала расти вне Китая, где изначально была обнаружена новая болезнь. В Китае же эпидемия идет на спад. Тем не менее там ситуация остается наиболее сложной, на втором месте по числу заболеваний — Италия, где за сутки заразились три с половиной тысячи человек. На третьем месте — Иран, где больше 17 тысяч человек с коронавирусом.

Роспотребнадзор ежедневно публикует карту, которая показывает какие страны уже заражены

Роспотребнадзор ежедневно публикует карту, которая показывает какие страны уже заражены

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коронавирусРоспотребнадзор
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
18 мар 2020 в 20:36

Ну все держитесь теперь и в Новосибирск привезли эту гадость..

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18 мар 2020 в 20:02

Упустили время и возможность купировать вирус без распространения в массы по выходу из самолёта .Надо было сразу встречать всех,кто прилетел, их в отдельный автобус и сразу на карантин ,для обнуления из контактов .

7771
18 мар 2020 в 19:55

это обратная сторона свободы. были бы границы как при сссре, таких проблем бы не было. за все надо платить. и часто жизнями.