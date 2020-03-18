Падает рынок нефти — падает рубль. На текущий момент, по данным Мосбиржи, курс национальной валюты составляет 79,21 рубля за доллар и 86,94 — за евро. При этом открывались сегодняшние торги в диапазоне 75,9–76,44 рубля за доллар и 84 рубля за евро. Совсем как в феврале 2016 года.



Рубль усиливает падение вслед за нефтяным рынком. По данным РИА «Новости», нефть марки WTI впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 25 долларов за баррель.



6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

