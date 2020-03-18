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Инвесторы опасаются&nbsp;за состояние мировой экономики и&nbsp;выходят из рисковых активов<br>

Инвесторы опасаются за состояние мировой экономики и выходят из рисковых активов

Падает рынок нефти — падает рубль. На текущий момент, по данным Мосбиржи, курс национальной валюты составляет 79,21 рубля за доллар и 86,94 — за евро. При этом открывались сегодняшние торги в диапазоне 75,9–76,44 рубля за доллар и 84 рубля за евро. Совсем как в феврале 2016 года.

Рубль усиливает падение вслед за нефтяным рынком. По данным РИА «Новости», нефть марки WTI впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 25 долларов за баррель.

6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном уменьшении нефтедобычи из-за мировой эпидемии коронавируса, что спровоцировало резкое падение стоимости нефти Brent до 31,57 доллара за баррель, а вслед за этим и ослабление позиций рубля по отношению к основным иностранным валютам.

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КОММЕНТАРИИ (69)

Qwerty
18 мар 2020 в 19:33

За что я люблю Рашку - уверенность в завтрашнем дне, стабильный заработок, низкие налоги, развитая медицина... Путин настоящее достояние народа!

Гость
18 мар 2020 в 19:30

Сацдиты скоро сдуются. Танкеров для перевозки нефти у них мало. Цены за доставку уже дико взлетели. Будем ждать хороших новостей.

Аве!
18 мар 2020 в 19:36

Путин опять всех переиграл. Да здравствует нищета и бесправие! Ура! Тот, у кого еще есть бизнес, если он не разорится в течении эпидемии коронавируса, передаст его какому-нибудь надежному московскому оператору какого-нибудь нового монопольного или концессионного проекта, возможно принадлежащего новоиспеченному герою труда.