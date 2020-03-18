Днём 15 марта рыбаки обнаружили тело мужчины в Оби возле Димитровского моста.



— Рядом с нашей лодкой проплыло тело мужчины, одет был, предположительно, в осеннюю одежду, весь в иле, спиной кверху, — рассказал очевидец на форуме Fishingsib.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили информацию, уточнив, что личность погибшего уже установлена — им оказался мужчина 1981 года рождения.

— В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, — уточнили в ведомстве.