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Тело мужчины обнаружили в районе Димитровского моста

Тело мужчины обнаружили в районе Димитровского моста

Днём 15 марта рыбаки обнаружили тело мужчины в Оби возле Димитровского моста.

— Рядом с нашей лодкой проплыло тело мужчины, одет был, предположительно, в осеннюю одежду, весь в иле, спиной кверху, — рассказал очевидец на форуме Fishingsib.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили информацию, уточнив, что личность погибшего уже установлена — им оказался мужчина 1981 года рождения.

— В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

Если вам известны обстоятельства гибели мужчины либо вы хотите предложить другую тему для публикации, то свяжитесь с нашим криминальным журналистом или с редакцией по номеру WhatsApp 8 982 781-74-07.

Недавно сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы нашли в гараже новосибирского микрорайона «ОбьГЭС» труп 44-летнего мужчины.

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трупрыбакиполиция
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гостья
18 мар 2020 в 19:27

Зачем рыбачить?зашел и купил в рыбный день рыбу любую или даже на дом можно заказать доставку продуктов.

18 мар 2020 в 19:26

Скоро еще подснежники пойдут.

Фото пользователя
18 мар 2020 в 19:25

Какие мрачные вечерние новости нашего города.