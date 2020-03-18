Что известно про первого заболевшего коронавирусом в Новосибирской области

Стали известны подробности о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области.
— Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу.
Женщина госпитализирована из аэропорта. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное.
Еще один заразившийся — житель Томска
Первый заражённый выявлен также в соседней Томской области. Губернатор региона сообщил, что заболевший короновирусом приехал из Италии.
— Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности, и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
В федеральном Роспотребнадзоре корреспонденту НГС ответили, что подробности про конкретные случаи заболевания коронавирусом могут рассказать только в региональных штабах, а они собирают общую информацию по стране.
Напоминаем симптомы коронавирусной инфекции.
Можно ли сдать тест на коронавирус самостоятельно и сколько стоит анализ — рассказываем тут. Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).
Свежая статистика по заболевшим
Всего в России на сегодняшний день выявлено 147 официально зарегистрированных заражённых коронавирусной инфекцией. Из них 144 человека — граждане Российской Федерации, 2 — граждане КНР и 1 гражданин Италии.
Корреспондент НГС дозвонилась до министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Он пообещал дать комментарий через полчаса.
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Новосибирской области не отвечает на звонки и сообщения корреспондента НГС.
В чате оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом на момент публикации поста так и не появилась информация о первом больном в регионе.
Ну и что же известно??? Ничего.
Ох уже эти кликбейтные заголовки НГСа.