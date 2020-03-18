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Что известно про первого заболевшего коронавирусом в Новосибирской области

Собираем актуальную информацию в режиме онлайн

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Сейчас заражённый находится в боксе

Сейчас заражённый находится в боксе

Вечером в среду, 18 марта, появилась официальная информация о том, что в Новосибирской области выявлен первый случай заражения коронавирусом.

— За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, — говорится в сообщении федерального Роспотребнадзора.

Сейчас все заражённые изолированы и находятся в инфекционных боксах.

Мы собираем всю информацию о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком населенном пункте выявлен случай заболевания коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Александра Трофименко

Стали известны подробности о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области.

— Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта. Симптомы: першение в горле и температура 37,3. 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в Толмачево утром 15 марта, — сообщает оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу.

Женщина госпитализирована из аэропорта. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное.

Александра Трофименко

Еще один заразившийся — житель Томска

Первый заражённый выявлен также в соседней Томской области. Губернатор региона сообщил, что заболевший короновирусом приехал из Италии.

— Благодаря работе надзорных, медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек «привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность подвергает риску людей. В связи с этим я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности, и прошу жителей отнестись к вводимым ограничением с пониманием, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Александра Бруня

В федеральном Роспотребнадзоре корреспонденту НГС ответили, что подробности про конкретные случаи заболевания коронавирусом могут рассказать только в региональных штабах, а они собирают общую информацию по стране.

Напоминаем симптомы коронавирусной инфекции.

Можно ли сдать тест на коронавирус самостоятельно и сколько стоит анализ — рассказываем тут. Вопрос диагностики вируса возникает у многих, накануне депутат горсовета Новосибирска затемпературила и решила проверить себя на коронавирус, так как общалась по работе со многими людьми. Она съездила к врачу и честно рассказала, что из этого вышло (там и живые очереди, и странный диалог с доктором).

Александра Трофименко

Свежая статистика по заболевшим

Всего в России на сегодняшний день выявлено 147 официально зарегистрированных заражённых коронавирусной инфекцией. Из них 144 человека — граждане Российской Федерации, 2 — граждане КНР и 1 гражданин Италии.

Александра Бруня

В Правительстве Новосибирской области пока оставляют действовать режим повышенной готовности.

Александра Бруня

Корреспондент НГС дозвонилась до министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Он пообещал дать комментарий через полчаса.

Александра Бруня

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Новосибирской области не отвечает на звонки и сообщения корреспондента НГС.

Александра Бруня

В чате оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом на момент публикации поста так и не появилась информация о первом больном в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (63)

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18 мар 2020 в 19:05

Ну и что же известно??? Ничего.
Ох уже эти кликбейтные заголовки НГСа.

18 мар 2020 в 19:07

То что официальный штаб молчит - прекрасная иллюстрация работы по информированию населения. Вот так и рождаются слухи.

18 мар 2020 в 19:24

Вот статья ни о чём, никакой конкретики.