Что известно про первого заболевшего коронавирусом в Новосибирской области

Вечером в среду, 18 марта, появилась официальная информация о том, что в Новосибирской области выявлен первый случай заражения коронавирусом.



— За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, — говорится в сообщении федерального Роспотребнадзора.

Сейчас все заражённые изолированы и находятся в инфекционных боксах.

Мы собираем всю информацию о первом случае заражения коронавирусной инфекцией в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Вы знаете, в каком населенном пункте выявлен случай заболевания коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.