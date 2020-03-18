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Развлечения

Little Big не поедет на «Евровидение»: конкурс отменили

Организаторы объявили о переносе мероприятия на следующий год

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Коронавирус подпортил планы главным рейверам страны

Коронавирус подпортил планы главным рейверам страны

Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили «Евровидение-2020», которое с 12 по 16 мая должно было пройти в голландском Роттердаме. Конкурс состоится в следующем году, написали организаторы в официальном аккаунте в Twitter. В условиях пандемии собирать многотысячный зал недопустимо, а проведение самого конкурса без зрителей — невозможно. Таким образом феерия группы Little Big на европейской сцене отменяется.

— Мы очень гордимся тем, что конкурс «Евровидение» проходит каждый год без перерыва. И мы, как и миллионы поклонников по всему миру, опечалены тем, что он не состоится в мае, — говорится в заявлении организаторов.

О том, что панк-рейв-группа полетит в Нидерланды, стало известно в начале марта. Через несколько дней в эфире «Вечернего Урганта» участники Little Big представили песню Uno. К ней же музыканты придумали танцевальные движения, а потом заставили повторять их всю страну — очередной танцевальный челлендж захватил TikTok и прочие социальные сети.

Пусть конкурс отменили, но потанцевать под Uno можно хоть когда!
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Кстати, ролик Little Big на официальном канале «Евровидения» набрал почти 33 миллиона просмотров — рекорд для конкурса!

Из-за пандемии коронавируса уже известно об отмене игр Кубка УЕФА, в подвешенном состоянии проведение Олимпийских игр летом 2020 года в Токио. В России спортивные турниры РПЛ и ФНЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ приостановлены до 10 апреля.

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ЕвровидениеLittle Big
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КОММЕНТАРИИ (9)

18 мар 2020 в 20:38

А кто-то писал в интернете, что типа в формате телешоу, без зрителей могут провести. Не могут! Смысл без зрителей то? А прибыль? Там билетов на миллионы евро продают...

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18 мар 2020 в 20:37

Корона прямо очень на руку евровидению в этом году, потому как выступать вместе с литлбигом с их 30 миллионами просмотров за неделю и остальным всего с парой-тройкой сотен тысяч за месяц - совершенно непонятно.

тролль
18 мар 2020 в 20:36

А я давно говорил, не факт, что поедут