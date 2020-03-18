Little Big не поедет на «Евровидение»: конкурс отменили

Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили «Евровидение-2020», которое с 12 по 16 мая должно было пройти в голландском Роттердаме. Конкурс состоится в следующем году, написали организаторы в официальном аккаунте в Twitter. В условиях пандемии собирать многотысячный зал недопустимо, а проведение самого конкурса без зрителей — невозможно. Таким образом феерия группы Little Big на европейской сцене отменяется.

— Мы очень гордимся тем, что конкурс «Евровидение» проходит каждый год без перерыва. И мы, как и миллионы поклонников по всему миру, опечалены тем, что он не состоится в мае, — говорится в заявлении организаторов.

