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Заражённый изолирован

Заражённый изолирован

В Новосибирской области выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, — говорится в сообщении ведомства.

Заражённые россияне за последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Все подробности сообщаем в онлайн-трансялции.

У вас есть важные подробности? Вы знаете в каком городе НСО выявлен больной с коронавирусом? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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коронавирус в Новосибирске
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КОММЕНТАРИИ (46)

с богаткова
18 мар 2020 в 18:49

Озвучивать фио надо в таких случаях. Понимаю, что это персональные данные но это случай особый. Вдруг с ним кто контактировал.

18 мар 2020 в 18:50

Прямо-таки первый?
Дезинформация, замалчивание!

Фото пользователя
18 мар 2020 в 18:52

А людям всё не имётся, всё отдахают. Сказали же сидите дома, зла не хватает....!