В Новосибирской области выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



— За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, — говорится в сообщении ведомства.

Заражённые россияне за последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах.