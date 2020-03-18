В Новосибирской области выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
— За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, — говорится в сообщении ведомства.
Заражённые россияне за последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Сейчас госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Все подробности сообщаем в онлайн-трансялции.
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Озвучивать фио надо в таких случаях. Понимаю, что это персональные данные но это случай особый. Вдруг с ним кто контактировал.