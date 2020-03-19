Жительнице Новосибирской области Анастасии Арсёновой было 26 лет, когда в мае 2018 года у неё нашли рак молочной железы. Девушка полгода не могла понять, что с ней происходит, поэтому когда услышала диагноз от врачей, то морально была к нему готова. Сначала она хотела отказаться от лечения, но в итоге всё обернулось для неё хорошо. Сибирячка рассказала НГС, как боролась за жизнь.
«Думали, что химиотерапия убьет меня»
Несколько лет назад Анастасия Арсёнова стала часто болеть, а также плохо себя чувствовать. Через некоторое время она нащупала в груди уплотнение и обратилась к гинекологу.
— Гинеколог назначила мази. Она думала, что это простая фиброаденома (доброкачественная опухоль). А потом я нащупала, что уплотнение стало как камень, и начала догадываться, что что-то не так. И когда у меня начала болеть грудь, то я поняла, что надо идти к маммологу. Родным сначала не говорила, не хотела расстраивать их. В пятницу мне экстренно сделали анализы, а в понедельник я уже была в онкодиспанере, — вспоминает девушка.
Сибирячка признается, что сначала не хотела проходить лечение.
— Я ожидала этого диагноза. Когда мне сказали, то я даже не заплакала в кабинете. Потом родные, конечно, навели панику, так как никогда с этим не сталкивались. Мы хотели отказаться от лечения. Мне сказали: «Если вы откажитесь, то проживёте не больше года». Мы думали, что химиотерапия убьет меня, так как мало знали об этом. Два дня подумали, и уже 2 июня мне начали химиотерапию, — вспоминает Анастасия Арсёнова.
Врачам пришлось удалить у Анастасии левую молочную железу. Они сразу предложили девушке подумать над установкой импланта.
— Сначала просто удалили опухоль, через полгода мне сделали первый этап реконструкции, через полгода второй. В этом нет ничего страшного. Сейчас я даже счастливее, чем была до этого. Я стала увереннее в себе, жизнерадостней. Я встретила множество жизнерадостных людей. Спасибо врачам.
В Новосибирском областном онкологическом диспансере, где и проходила лечение Анастасия, сейчас активно внедряют операции по реконструкции молочной железы, при чём делают их бесплатно, в рамках ОМС.
— Мастэктомия (удаление молочной железы) приводит к психическим нарушениям почти у 90% женщин. Сначала пациентка узнает, что у неё рак, а потом теряет грудь. Это провоцирует и депрессии, и уход из семьи, и обращение в секты. Возрастает количество вредных привычек, алкоголизм, курение. И тяжесть этих психических нарушений с годами нарастает. Реконструкция молочный железы — это доказанный эффективный метод устранения психической проблемы, — рассказывает Антон Козяков, заведующий маммологическим отделением Новосибирского областного онкологического диспансера.
Как проводятся операции
Сейчас врачи применяют несколько видов реконструкции молочной железы — одномоментную, отсроченную и с использованием части кожи, которую берут со спины. Какую из операций проводить — определяют индивидуально в каждом случае, учитывая состояние пациентки и её желание.
В первых двух случаях кожу на груди сначала растягивают с помощью экспандера — это специальный мешочек, который врач в течение полугода через прокол кожи наполняет физраствором. Его хирург устанавливает под тонкий слой мышцы на груди. Примерно через 4–6 месяцев, экспандер удаляют, а на его место ставят имплант.
При операции с использованием кожи, которую берут у самой же пациентки со спины, имплант устанавливают сразу. Такая операция проводится реже, чем другие. Хоть она и позволяет женщине сразу сохранить эстетику груди, но при этом приходится потом восстанавливать состояние спины.
Сколько операций уже сделано
Хирург уточняет, что не каждой женщине можно провести подобную реконструкцию. Очень большую роль играет состояние пациентки, а также тяжесть диагноза. Например, при метастазах или если есть необходимость лучевой терапии импланты не ставят. Врач оценивает состояние каждой пациентки индивидуально и предлагает ей возможные варианты. Окончательное решение — за женщиной.
— В прошлом году мы провели реконструкцию молочной железы у 50 пациенток и у 5 в этом году. Все операции были проведены в рамках ОМС, — делится цифрами Антон Козяков.
В среднем каждая из них заняла у хирургов от 1,5 до 3 часов. В будущем в онкодиспансере планируют развивать это направление, только за прошлый год в Новосибирской области выявили 1225 новых случаев рака молочной железы. И каждый год эта цифра, к сожалению, растёт.
В начале марта хирурги Новосибирского онкодиспансера рассказали как успешно удалили опухоль в легком пациента с помощью ультразвукового скальпеля. Злокачественное новообразование у 79-летнего мужчины было обнаружено на флюорогорафии.