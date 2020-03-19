Жительнице Новосибирской области Анастасии Арсёновой было 26 лет, когда в мае 2018 года у неё нашли рак молочной железы. Девушка полгода не могла понять, что с ней происходит, поэтому когда услышала диагноз от врачей, то морально была к нему готова. Сначала она хотела отказаться от лечения, но в итоге всё обернулось для неё хорошо. Сибирячка рассказала НГС, как боролась за жизнь.



«Думали, что химиотерапия убьет меня»

Несколько лет назад Анастасия Арсёнова стала часто болеть, а также плохо себя чувствовать. Через некоторое время она нащупала в груди уплотнение и обратилась к гинекологу.