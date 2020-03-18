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В Новосибирской области уже начали активно готовиться к весеннему паводку

В Новосибирской области уже начали активно готовиться к весеннему паводку

Возле «Экспоцентра» жители Новосибирска заметили палатки, боксы и мобильные пункты Центра ГО и ЧС Правительства Новосибирской области. Читатели НГС прислали фото в редакцию.

В Правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что сегодня в этом месте проходило совещание перед паводком в регионе. А палатки и специальный транспорт — выставка средств, которые есть в распоряжении служб в случае чрезвычайной ситуации.

Сегодня в регионе проверяли как будут противостоять паводку&nbsp;

Сегодня в регионе проверяли как будут противостоять паводку 

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства региона губернатор Андрей Травников дал прогноз на первую волну прохождения паводка.

— При худшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться около 4000 домов в 17 населённых пунктах области. Пока, повторюсь, прогноз на первую волну паводка достаточно благоприятный, но тем не менее нужно готовиться и худшему варианту, — заявил он.

В конце февраля в Новосибирской области также проходило оперативное совещание, на котором стало известно, какие меры будут приняты в борьбе с паводком. Губернатор Андрей Травников заявил, что этой весной стоит ожидать «тяжёлого паводка».

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КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
18 мар 2020 в 18:34

скорее похоже на ликвидацию последствий концерта линдемана

Фото пользователя
18 мар 2020 в 18:32

На предприятии к паводку давно уже готовы.

Принц
18 мар 2020 в 18:35

Прям как в фильмах америкосовских.) Прикольно!))