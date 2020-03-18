— При худшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться около 4000 домов в 17 населённых пунктах области. Пока, повторюсь, прогноз на первую волну паводка достаточно благоприятный, но тем не менее нужно готовиться и худшему варианту, — заявил он.



В конце февраля в Новосибирской области также проходило оперативное совещание, на котором стало известно, какие меры будут приняты в борьбе с паводком. Губернатор Андрей Травников заявил, что этой весной стоит ожидать «тяжёлого паводка».