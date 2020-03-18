Возле «Экспоцентра» жители Новосибирска заметили палатки, боксы и мобильные пункты Центра ГО и ЧС Правительства Новосибирской области. Читатели НГС прислали фото в редакцию.
В Правительстве Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что сегодня в этом месте проходило совещание перед паводком в регионе. А палатки и специальный транспорт — выставка средств, которые есть в распоряжении служб в случае чрезвычайной ситуации.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства региона губернатор Андрей Травников дал прогноз на первую волну прохождения паводка.
— При худшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться около 4000 домов в 17 населённых пунктах области. Пока, повторюсь, прогноз на первую волну паводка достаточно благоприятный, но тем не менее нужно готовиться и худшему варианту, — заявил он.
В конце февраля в Новосибирской области также проходило оперативное совещание, на котором стало известно, какие меры будут приняты в борьбе с паводком. Губернатор Андрей Травников заявил, что этой весной стоит ожидать «тяжёлого паводка».
скорее похоже на ликвидацию последствий концерта линдемана