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Родители против продления каникул. А вы? Пишите свое мнение в комментариях

Родители против продления каникул. А вы? Пишите свое мнение в комментариях

Отдых важен не только для детей, но и для родителей — многие возят детей в школы, другие встают раньше, чтобы собрать ребенка на учебу. Казалось бы, с продлением каникул (из-за коронавируса школьники до 12 апреля будут сидеть дома) многие родители должны выдохнуть. Как на самом деле отреагировали мамы и папы на эту новость — в нашем обзоре комментариев.

Большинство родителей боятся, что продленные каникулы компенсируют учебой в июне. Пользователь под ником Радистка Кэт высказалась так:

«Ребенка жалко. И сейчас месяц сидеть безвылазно дома, и летом учиться — так себе удовольствие. Во взрослой жизни еще будет возможность летом пахать, а не отдыхать. Себя вспомните — чего больше хотелось летом: учиться или гулять/в лагеря летние ездить?»

Родители жалеют школьников. Вероятно, им придется учиться до середины июня

Родители жалеют школьников. Вероятно, им придется учиться до середины июня

А пользователь под ником Матерь уверено заявляет:

«С ними чокнешься дома. Поскорей бы все это закончилось».

Некоторым родителям это доставляет неудобство

Некоторым родителям это доставляет неудобство

Пользователь Дмитрий задается логичным и актуальным вопросом:

«И чем их теперь занимать три недели? Гречки и бумаги не хватит».

Пользователь под загадочным ником 789456 тут же придумывает активность:

«Можно смешать гречу, рис и пшено и пускай отделяют одно от другого!»

Некоторые родители проявляют креативность

Некоторые родители проявляют креативность

Пользователь под ником Мармозетка отчаянно констатирует:

«Как это — до 12 апреля? Моего вообще некуда девать, с собой на работу таскаю с горой занимательной литературы вроде упражнений по математике и русскому. Трэш».

Некоторым родителям придется брать детей с собой на работу

Некоторым родителям придется брать детей с собой на работу

Пользователь под ником Ле он находит в карантине плюсы:

«Коронавирус вернул людей в социалистическое детство. Каждый может найти магазин с пустыми полками и поностальгировать».

«И границы на замке! Пусть дети узнают про наше детство не с наших слов», — вторит ему пользователь под ником ТанюХаХа.

Симулятор СССР для современных детей&nbsp;

Симулятор СССР для современных детей 

А вы согласны с продлением каникул?


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    коронавирус в Новосибирскешкольникиканикулы
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    КОММЕНТАРИИ (66)

    Пенсионерка
    19 мар 2020 в 12:26

    Во времена моего детства большинство родителей вообще голову не грели как развлечь детей-школьников, да и дошкольников тоже. Максимум что могли предложить - работу по дому.

    Учитель
    19 мар 2020 в 12:33

    Достали эти родители, то больных детей с температурой под 39 в школу приводят, то скандалы устраивают почему на новогодних каникулах не работает группа продлённого дня, то почему всё лето нет летнего лагеря. Родителям главное развлечение в жизни, а от детей им хочется постоянно избавиться, сдав куда-нибудь.

    19 мар 2020 в 12:42

    Идиотизм полнейший. На улицу им не сходить особо, кругом грязь, лужи .В кино не рекомендуют, секции спортивные закрыты . Дома сидеть три недели - это с ума сойти . А потом когда солнце, воздух , бегай, прыгай, катайся на велосипеде, гоняй мяч, на даче отдыхай, или с родителями на юг - в июне, будут сидеть, учиться, париться