Отдых важен не только для детей, но и для родителей — многие возят детей в школы, другие встают раньше, чтобы собрать ребенка на учебу. Казалось бы, с продлением каникул (из-за коронавируса школьники до 12 апреля будут сидеть дома) многие родители должны выдохнуть. Как на самом деле отреагировали мамы и папы на эту новость — в нашем обзоре комментариев.
Большинство родителей боятся, что продленные каникулы компенсируют учебой в июне. Пользователь под ником Радистка Кэт высказалась так:
«Ребенка жалко. И сейчас месяц сидеть безвылазно дома, и летом учиться — так себе удовольствие. Во взрослой жизни еще будет возможность летом пахать, а не отдыхать. Себя вспомните — чего больше хотелось летом: учиться или гулять/в лагеря летние ездить?»
А пользователь под ником Матерь уверено заявляет:
«С ними чокнешься дома. Поскорей бы все это закончилось».
Пользователь Дмитрий задается логичным и актуальным вопросом:
«И чем их теперь занимать три недели? Гречки и бумаги не хватит».
Пользователь под загадочным ником 789456 тут же придумывает активность:
«Можно смешать гречу, рис и пшено и пускай отделяют одно от другого!»
Пользователь под ником Мармозетка отчаянно констатирует:
«Как это — до 12 апреля? Моего вообще некуда девать, с собой на работу таскаю с горой занимательной литературы вроде упражнений по математике и русскому. Трэш».
А вы согласны с продлением каникул?
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