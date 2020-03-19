Отдых важен не только для детей, но и для родителей — многие возят детей в школы, другие встают раньше, чтобы собрать ребенка на учебу. Казалось бы, с продлением каникул (из-за коронавируса школьники до 12 апреля будут сидеть дома) многие родители должны выдохнуть. Как на самом деле отреагировали мамы и папы на эту новость — в нашем обзоре комментариев.



Большинство родителей боятся, что продленные каникулы компенсируют учебой в июне. Пользователь под ником Радистка Кэт высказалась так:



«Ребенка жалко. И сейчас месяц сидеть безвылазно дома, и летом учиться — так себе удовольствие. Во взрослой жизни еще будет возможность летом пахать, а не отдыхать. Себя вспомните — чего больше хотелось летом: учиться или гулять/в лагеря летние ездить?»