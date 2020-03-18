Сегодня, 18 марта, Вьетнам прекратил выдачу виз на месяц, а тем, кто прибыл из разных стран, в том числе из России, нужно сидеть на карантине 14 дней. При этом без визы российским туристам можно было жить в стране 15 дней.
Журналист НГС разбирался, как новосибирцам быть в этой ситуации.
Сначала появлялась неофициальная информация о том, что Вьетнам может пускать россиян и туристов из других стран без карантина, но со справкой о том, что коронавируса нет.
В России таких справок получить нельзя, потому что не всем даже можно пройти тест на наличие коронавируса.
После на сайте посольства России в социалистической республике Вьетнам появилось официальное заявление о том, что Вьетнам прекращает выдачу всех видов въездных виз на 30 суток с 18 марта 2020 года.
— Также с 18 марта все пассажиры, прибывающие из США, всех стран Европы, включая Россию, и Юго-Восточной Азии, будут направляться на 14-дневный карантин. Настоятельно рекомендуем учитывать эти факторы при планировании своей поездки во Вьетнам.
При этом по-прежнему россияне могут теоретически находится в этой стране 15 дней без визы, но отдых будет на карантине. Чтобы узнать, как решается эта ситуация, кто будет отслеживать людей на карантине и можно ли действительно улететь во Вьетнам и сидеть на карантине, журналист отправил запрос в пресс-службу Ростуризма.
Пока же на горячей линии Ростуризма подтвердили, что во Вьетнам действительно можно улететь на 15 дней, но страна ввела карантин на 14. Кроме того, туристам на этой линии рекомендуют сдавать туры во Вьетнам и требовать возвращения денег или перебронирования на другие даты, ссылаясь на официальные источники.
Пресс-секретарь группы компаний S7, у которой есть рейс Камрань — Новосибирск во Вьетнам, Надежда Хаитова рассказала журналисту НГС, что в связи с этим S7 Airlines временно не будет принимать на рейсы в Камрань граждан России:
— Для возвращения российских граждан, уже находящихся во Вьетнаме, будут организованы специальные рейсы. Информация и расписание будут опубликованы на сайте, — добавила она.
Об изменении в расписании или отмене рейсов станет известно позднее.
Ранее новосибирцы остались без поездок на Гоа, потому что Индия ограничила въезд.
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