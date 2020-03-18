Сегодня, 18 марта, Вьетнам прекратил выдачу виз на месяц, а тем, кто прибыл из разных стран, в том числе из России, нужно сидеть на карантине 14 дней. При этом без визы российским туристам можно было жить в стране 15 дней.

Журналист НГС разбирался, как новосибирцам быть в этой ситуации.



Сначала появлялась неофициальная информация о том, что Вьетнам может пускать россиян и туристов из других стран без карантина, но со справкой о том, что коронавируса нет.

В России таких справок получить нельзя, потому что не всем даже можно пройти тест на наличие коронавируса.