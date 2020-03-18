Само растает: Анатолий Локоть отменил в Новосибирске режим ЧС по снегу

В эту среду, 18 марта, Анатолий Локоть отменил режим ЧС, который был введён 24 января из-за сильных снегопадов.



— Мэр подписал распоряжение об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» в городе в связи со стабилизацией погодных условий, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В ведомстве добавили, что с ноября прошлого года по февраль 2020 года в Новосибирске выпало 167% среднегодовой нормы снега.

Прошедшая зима вошла в топ-5 самых снежных и тёплых за полувековую историю наблюдений. Люди ругались на нечищеные или покрытые льдом дороги и тротуары, падали и получали травмы, а власти ввели чрезвычайное положение. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, сколько снега вывезли за зиму с городских дорог, много ли денег на это потратили, какая техника помогала чистить город и сколько зарабатывают рабочие, которые трудятся днём и ночью, — показываем 5 любопытных карточек.