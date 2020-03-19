Оптимистично настроены и в «Нептуне»: закрывать бассейн не планируют, а из мер безопасности — усиленная обработка помещений каждые два часа.



— Сотрудникам выдали маски, антисептики, пополнили запас моющих средств, — добавили там.



В «Мира Термы» повсюду расставили санитайзеры и диспенсеры с жидким мылом, стали чаще менять воду и проводить санитарно-гигиеническую обработку помещений, а на входе установили тепловизор.



— Гостей мы проверяем тепловизором. Если температура повышенная — измеряем её градусником, а там уже отправляем домой. Но таких случаев у нас ещё не было, — уточнили в «Мира Термы».



В банном комплексе «Сандуны» устанавливать тепловизор пока не планируют и тоже сделали упор на размещение аппаратов с антисептиком и влажную обработку зон, которую теперь проводят каждый час.



— Тепловизор — это уже что-то ближе к панике. Пока не планируем устанавливать, но такое предложение было. Мы — место высокой санитарной ответственности, поэтому всё у нас регламентировано — что и где используем. Сейчас время такое, что все вирусы активировались, но они погибают при высокой температуре, а у нас средняя температура в парной — 87 градусов. Поэтому большого притока посетителей нет, но и оттока мы не наблюдаем, — отметили в «Сандунах».

