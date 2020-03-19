Новосибирские бассейны, SPA-комплексы и бани начали усиливать меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Что именно там внедрили — выяснила корреспондент НГС.
В бассейнах «Спартак» и «Нептун» о закрытии пока даже не думают — руководство утверждает, что хлорированная вода «убивает любые вирусы».
— У нас всё хорошо, мы просто приняли дополнительные профилактические меры — чаще уборка проводится, дезинфекция ручек, поручней. Работаем в обычном режиме, закрываться пока не планируем. Мы, наоборот, всех приглашаем: вы же знаете, что в хлорной воде вирус не живёт. У нас влажно, всё обрабатывается специальными растворами, а вирус любит сухие помещения, — рассказали в «Спартаке».
Оптимистично настроены и в «Нептуне»: закрывать бассейн не планируют, а из мер безопасности — усиленная обработка помещений каждые два часа.
— Сотрудникам выдали маски, антисептики, пополнили запас моющих средств, — добавили там.
В «Мира Термы» повсюду расставили санитайзеры и диспенсеры с жидким мылом, стали чаще менять воду и проводить санитарно-гигиеническую обработку помещений, а на входе установили тепловизор.
— Гостей мы проверяем тепловизором. Если температура повышенная — измеряем её градусником, а там уже отправляем домой. Но таких случаев у нас ещё не было, — уточнили в «Мира Термы».
В банном комплексе «Сандуны» устанавливать тепловизор пока не планируют и тоже сделали упор на размещение аппаратов с антисептиком и влажную обработку зон, которую теперь проводят каждый час.
— Тепловизор — это уже что-то ближе к панике. Пока не планируем устанавливать, но такое предложение было. Мы — место высокой санитарной ответственности, поэтому всё у нас регламентировано — что и где используем. Сейчас время такое, что все вирусы активировались, но они погибают при высокой температуре, а у нас средняя температура в парной — 87 градусов. Поэтому большого притока посетителей нет, но и оттока мы не наблюдаем, — отметили в «Сандунах».
Получить комментарий о том, какие изменения коснулись новосибирского аквапарка «Аквамир», корреспонденту НГС не удалось — на звонок в отделе PR и взаимодействия со СМИ не ответили. Однако читатель НГС прислал в редакцию внутренний приказ, на котором есть подпись руководства, согласно которому с 18 марта у сотрудников перед выходом на работу будут проверять температуру. В принятых мерах — увеличение облучения бактерицидными лампами, уборка поверхностей дезинфицирующими средствами и отстранение от работы сотрудников, у которых есть «первичные признаки заболеваний (температура, насморк)».
«Сократить частоту выхода на улицу в рабочее время», — также говорится в приказе.
Из документа следует, что теперь сотрудники «Аквамира» смогут курить не чаще, чем раз в три часа в строго определённые интервалы.
Коронавирус вплотную подобрался к Новосибирску. Вечером 18 марта стало известно о первой заболевшей — женщину увезли в инфекционку прямо из Толмачёва. Что еще известно про неё, где она отдыхала и как заразилась — рассказываем в 5 коротких фактах.
Накануне тепловизор появился на входе в ТРЦ «Галерея» — журналист НГС испытала его на себе.
О том, какие меры приняли в новосибирских ТЦ из-за коронавируса, мы рассказывали тут.
Меня директор каждый день посылает в баню, когда спрашиваю про зарплату.