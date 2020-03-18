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Вьетнам закрылся от туристов. Объясняем, что делать, если у вас путевки

Ограничения по выдаче виз, в том числе туристических, будут действовать минимум 30 дней

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Туроператоры обязаны вернуть деньги

Туроператоры обязаны вернуть деньги

Вьетнам с сегодняшнего дня прекращает выдачу всех виз на въезд на ближайший месяц — такое решение принял министр республики Нгуен Суан Фук. Операторы отменяют туры во Вьетнам до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

В Ростуризме объяснили, что из-за пандемии коронавируса туристы могут вернуть деньги — это гарантировано Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей. Заполнить заявление о возврате нужно по месту, где приобреталась путевка. В Роспотребнадзоре добавляют, что потребитель может написать заявление на имя туроператора и турагента с указанием, что отказ вынужденный. Заявление обязательно нужно вручить под подпись, чтобы его зафиксировали.

Чтобы не терять доходы, турфирмы ищут другие выходы. В Diamond Travel объяснили, что у туристов есть возможность перебронировать поездку на другие даты или использовать деньги в качестве депозита на другой тур.

По последним данным, за границей находятся более 100 тысяч организованных туристов из России: соотечественники отдыхают в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Из государств, которые еще не ввели ограничения в связи с коронавирусом, отдыхающие будут возвращаться планово, в соответствии с купленными билетами.

— Либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности альтернативные варианты вылета, — добавили в Ростуризме.

Ранее ведомство открыло горячую линию для туристов, которые не могут уехать в отпуск. Круглосуточно можно звонить по телефону (499) 678–12–03 или по номеру +7 915 117–04–51 в будние дни с 10:00 до 19:00.

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туризмкоронавирусВьетнам
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КОММЕНТАРИИ (7)

Чтец
18 мар 2020 в 17:25

Ты ненормальная, люди не спонтанно планируют отпуск и туры покупают загодя и в сезон.

с богаткова
18 мар 2020 в 16:59

Нисколько не жалко. Они сами виноваты, ведь зная о ситуации в мире, сами туда поехали. Теперь если они вернутся то для бюджета большие расходы из-за них на карантийные мероприятия и, возможно, лечение.