Вьетнам закрылся от туристов. Объясняем, что делать, если у вас путевки

Вьетнам с сегодняшнего дня прекращает выдачу всех виз на въезд на ближайший месяц — такое решение принял министр республики Нгуен Суан Фук. Операторы отменяют туры во Вьетнам до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
В Ростуризме объяснили, что из-за пандемии коронавируса туристы могут вернуть деньги — это гарантировано Гражданским кодексом и законодательством о защите прав потребителей. Заполнить заявление о возврате нужно по месту, где приобреталась путевка. В Роспотребнадзоре добавляют, что потребитель может написать заявление на имя туроператора и турагента с указанием, что отказ вынужденный. Заявление обязательно нужно вручить под подпись, чтобы его зафиксировали.
Чтобы не терять доходы, турфирмы ищут другие выходы. В Diamond Travel объяснили, что у туристов есть возможность перебронировать поездку на другие даты или использовать деньги в качестве депозита на другой тур.
По последним данным, за границей находятся более 100 тысяч организованных туристов из России: соотечественники отдыхают в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Из государств, которые еще не ввели ограничения в связи с коронавирусом, отдыхающие будут возвращаться планово, в соответствии с купленными билетами.
— Либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности альтернативные варианты вылета, — добавили в Ростуризме.
Ранее ведомство открыло горячую линию для туристов, которые не могут уехать в отпуск. Круглосуточно можно звонить по телефону
Ты ненормальная, люди не спонтанно планируют отпуск и туры покупают загодя и в сезон.