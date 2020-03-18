Вьетнам закрылся от туристов. Объясняем, что делать, если у вас путевки

Чтобы не терять доходы, турфирмы ищут другие выходы. В Diamond Travel объяснили, что у туристов есть возможность перебронировать поездку на другие даты или использовать деньги в качестве депозита на другой тур.



По последним данным, за границей находятся более 100 тысяч организованных туристов из России: соотечественники отдыхают в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Из государств, которые еще не ввели ограничения в связи с коронавирусом, отдыхающие будут возвращаться планово, в соответствии с купленными билетами.



— Либо туроператор предложит в случае наличия такой возможности альтернативные варианты вылета, — добавили в Ростуризме.

