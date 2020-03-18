Сотрудники зоопарка показали, как выкармливают малыша кинкажу (и это убойная доза милоты!)

В Новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают малыша кинкажу — самка не смогла делать это самостоятельно, но при этом продолжает заботиться о детёныше. Его забирают только на кормление.
— Это второй случай в нашем зоопарке, когда самка кинкажу не смогла кормить детеныша. Но в этот раз всё происходит по-другому. Мы решили не забирать маленького у мамы, а помочь ей. Дело в том, что мать не отказывается заботиться о малыше: она его греет, вылизывает и постоянно находится с ним рядом. Поэтому сотрудники зоопарка забирают крохотного малыша только на кормления, а потом отдают его обратно матери, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
Для того чтобы покормить малыша, сотрудникам зоопарка приходится её отвлекать, причем каждые три часа.
— Со временем интервалы между кормлениями увеличиваются, но пока еще в силе особый режим и график. Такой подход — не вместо мамы, а вместе с ней — требует больших усилий, но биологи и ветеринарные врачи зоопарка уверены, что результат того стоит. Быть среди своих очень важно для малышей всех видов, — добавили в зоопарке.
Кинкажу — это хищник из семейства енотовых. Он обитает в Центральной и Южной Америке, а в коллекции Новосибирского зоопарка появился в 2007 году.
В середине марта в Новосибирском зоопарке малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода — сотрудники рассказали, как она себя чувствует и показали её новые фото.
Прелесть какая))Хоть какой то позитив среди всей этой смуты с вирусом))