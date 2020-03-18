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Милота

Сотрудники зоопарка показали, как выкармливают малыша кинкажу (и это убойная доза милоты!)

Чтобы покормить детёныша, сотрудникам приходится отвлекать его мать

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Самка греет, вылизывает и постоянно находится рядом с малышом, но не может его кормить

Самка греет, вылизывает и постоянно находится рядом с малышом, но не может его кормить

В Новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают малыша кинкажу — самка не смогла делать это самостоятельно, но при этом продолжает заботиться о детёныше. Его забирают только на кормление.

— Это второй случай в нашем зоопарке, когда самка кинкажу не смогла кормить детеныша. Но в этот раз всё происходит по-другому. Мы решили не забирать маленького у мамы, а помочь ей. Дело в том, что мать не отказывается заботиться о малыше: она его греет, вылизывает и постоянно находится с ним рядом. Поэтому сотрудники зоопарка забирают крохотного малыша только на кормления, а потом отдают его обратно матери, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Очень трогательный малыш!

Очень трогательный малыш!

Для того чтобы покормить малыша, сотрудникам зоопарка приходится её отвлекать, причем каждые три часа.

— Со временем интервалы между кормлениями увеличиваются, но пока еще в силе особый режим и график. Такой подход — не вместо мамы, а вместе с ней — требует больших усилий, но биологи и ветеринарные врачи зоопарка уверены, что результат того стоит. Быть среди своих очень важно для малышей всех видов, — добавили в зоопарке.


Кинкажу — это хищник из семейства енотовых. Он обитает в Центральной и Южной Америке, а в коллекции Новосибирского зоопарка появился в 2007 году.

Детёныша нужно кормить каждые три часа

Детёныша нужно кормить каждые три часа

В середине марта в Новосибирском зоопарке малышке-орангутангу Джулии исполнилось полгода — сотрудники рассказали, как она себя чувствует и показали её новые фото.

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Новосибирский зоопаркмалыши
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КОММЕНТАРИИ (4)

18 мар 2020 в 16:24

Прелесть какая))Хоть какой то позитив среди всей этой смуты с вирусом))

Фото пользователя
18 мар 2020 в 16:37

Лучше бы сотрудники зоопарка показали, как выкармливают пенсионера,лицемеры😠😠

пенсионерка
18 мар 2020 в 16:18

Это их работа, не надо делать из этого героизм. Кстати, я выхаживала летом детеныша ежика.