Сотрудники зоопарка показали, как выкармливают малыша кинкажу (и это убойная доза милоты!)

В Новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают малыша кинкажу — самка не смогла делать это самостоятельно, но при этом продолжает заботиться о детёныше. Его забирают только на кормление.



— Это второй случай в нашем зоопарке, когда самка кинкажу не смогла кормить детеныша. Но в этот раз всё происходит по-другому. Мы решили не забирать маленького у мамы, а помочь ей. Дело в том, что мать не отказывается заботиться о малыше: она его греет, вылизывает и постоянно находится с ним рядом. Поэтому сотрудники зоопарка забирают крохотного малыша только на кормления, а потом отдают его обратно матери, — рассказали в Новосибирском зоопарке.