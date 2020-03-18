«Снимай штаны». Мужчина с обувным ножом напал на флориста в Новосибирске — его сейчас ищут, есть видео

Во вторник, 17 марта, в цветочном салоне на Богдана Хмельницкого в Новосибирске мужчина напал на флориста. По словам Юлии, хозяйки салона, где произошел инцидент, сотруднице удалось нажать кнопку вызова охраны, после чего нападавший испугался и ушёл.



— Я попросила подругу выйти в ночь поработать. У неё маленький ребенок-инвалид, мы помогаем друг другу: она мне помогает в магазине, я сижу с ребёнком, помогаю деньгами. Ну, всё как обычно, — рассказывает владелица цветочного салона.



В тот день мужчина заглядывал в салон дважды — в первый раз его интересовал букет гербер, а во второй раз — уже сама флорист.

