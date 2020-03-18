«Снимай штаны». Мужчина с обувным ножом напал на флориста в Новосибирске — его сейчас ищут, есть видео

Во вторник, 17 марта, в цветочном салоне на Богдана Хмельницкого в Новосибирске мужчина напал на флориста. По словам Юлии, хозяйки салона, где произошел инцидент, сотруднице удалось нажать кнопку вызова охраны, после чего нападавший испугался и ушёл.
— Я попросила подругу выйти в ночь поработать. У неё маленький ребенок-инвалид, мы помогаем друг другу: она мне помогает в магазине, я сижу с ребёнком, помогаю деньгами. Ну, всё как обычно, — рассказывает владелица цветочного салона.
В тот день мужчина заглядывал в салон дважды — в первый раз его интересовал букет гербер, а во второй раз — уже сама флорист.
— Ночью мы закрываем дверь, вход только по звонку. Он вернулся примерно через час, подруга довольная такая: «О, сейчас букетик купит». Причём в первый раз капюшон у него был снят, а во второй раз у него уже был завязан капюшон. Прошёл во флористическую зону, за спиной у него уже был нож. Похож на канцелярский, но моя подруга говорит, что обувной — она такой раньше видела. Достал нож, показал им на живот, она говорит: «У меня в кассе денег нет». Это понятно, сейчас все по безналу рассчитывают, в кассе денег не бывает, а он ей: «Мне деньги не нужны, мне нужна ты».
Между флористом и мужчиной завязалась борьба — ему удалось снять с девушки кофту и уволочь её в подсобное помещение, где нет камер.
— Бросил её на диван, зажал и сказал: «Снимай штаны», а она: «Как я могу снять, если вы на мне сидите, я сниму, если встанете». Он встаёт, она пользуется этим моментом, успевает нажать на пульт охраны. Мужчина, увидев это, просто испугался и спокойно ушёл, — говорит владелица цветочного салона.
Пострадавшая в этот же день обратилась в полицию. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас по её заявлению проводится проверка. Это же говорят и в Следственном комитете.
— Подруга, конечно, в стрессе, в шоковом состоянии. Выбит палец. У неё даже голос пропадает. По телефону разговаривает — ревёт, — говорит владелица салона.
Кадры и видео нападения Юлия решила распространить в соцсетях, чтобы как можно скорее найти нападавшего. Со слов её подруги, у мужчины светлая кожа, карие глаза и совсем нет акцента.
В этот же день, 17 марта, ещё одно нападение было совершено на другую жительницу Новосибирска — мужчина, с которым она познакомилась в интернете, пришёл к ней в гости, пригрозил пистолетом и забрал деньги.
Бабы не дают, вот от отчаяния и приходится подобным заниматься. Бедный мужик.