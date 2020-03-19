Федеральное агентство ДОМ.РФ 16 марта с торгов продало здание на проспекте Академика Лаврентьева, 15/2 — в верхней зоне Академгородка. Цена старого здания имущественного комплекса с землей взлетела на аукционе в 4,6 раза — с 22 до 101 миллиона рублей.
По данным опубликованного протокола, изначально земельный участок площадью 0,35 га оценили в 16 миллионов 811 тысяч рублей, а двухэтажное здание (из них один этаж подземный) площадью 1085,1 кв. м — в 5 миллионов 189 тысяч рублей.
На аукцион зарегистрировались 13 участников. Тимур Усманов был готов купить его за 100 миллионов 750 тысяч, но эту цену перебила компания «СОЛВЕР», предложив 101 миллион рублей.
Проданный имущественный комплекс находится в Верхней зоне Академгородка — рядом с Морским проспектом, за Президиумом СО РАН. Он расположен в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательное место Новосибирский Академгородок, в зоне ОД-2 — высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и специализированных школ.
Сейчас компания «СОЛВЕР», купившая здание, проводит оценку — необходимо узнать, что нужно сделать, чтобы начать эксплуатировать этот имущественный комплекс.
— Рассматриваются имеющиеся предложения на предмет сдачи здания в долгосрочную аренду: 2 банка, ресторатор, ИТ-компания. В процессе осуществления аренды в плановом режиме будет рассмотрен вопрос о возможных вариантах реконструкции здания в будущем, — сообщил представитель «СОЛВЕР» Вадим Трофимцев.
По данным «Контур.Фокус», собственником компании «СОЛВЕР» является Алексей Швецов. Он владеет рядом компаний, в частности, «СИДЕКО», которая занимается управлением в сфере недвижимости. Ему принадлежит «Миротель» — 4-звездочная гостиница на площади Маркса, а также его компании управляют зданиями МФЦ на площади Труда и в посёлке Кольцово.
Сейчас у Алексея Швецова есть бизнес в соседнем здании — ООО «Центр корпоративных стратегий и решений» зарегистрировано на проспекте Академика Лаврентьева, 15, в здании Института гидродинамики. По данным «Контур.Фокус», оно занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В этой компании Алексею Швецову принадлежит 50 %.
Верхняя зона Академгородка держит уверенное лидерство по ценам на квартиры в Новосибирске. Улицы этого района регулярно возглавляют рейтинги самых дорогих. Например, в 2017 и 2018 годах проспект Академика Коптюга держал лидерство по ценам во всем Новосибирске. Тогда аналитики оценивали среднюю цену квадрата в 175,7 тысячи рублей — это на 170% больше, чем в среднем по району. В 2016 году самой дорогой улицей города признавали Морской проспект. Прогуляться и посмотреть на «золотую» улицу можно в нашем фоторепортаже.
Аренда? Ага, конечно. Городок, готовься встречать новую высотку илитного класса.