Федеральное агентство ДОМ.РФ 16 марта с торгов продало здание на проспекте Академика Лаврентьева, 15/2 — в верхней зоне Академгородка. Цена старого здания имущественного комплекса с землей взлетела на аукционе в 4,6 раза — с 22 до 101 миллиона рублей.



По данным опубликованного протокола, изначально земельный участок площадью 0,35 га оценили в 16 миллионов 811 тысяч рублей, а двухэтажное здание (из них один этаж подземный) площадью 1085,1 кв. м — в 5 миллионов 189 тысяч рублей.



На аукцион зарегистрировались 13 участников. Тимур Усманов был готов купить его за 100 миллионов 750 тысяч, но эту цену перебила компания «СОЛВЕР», предложив 101 миллион рублей.

