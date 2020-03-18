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Организаторы митинга против поправок в Конституцию отозвали свою заявку (угадайте почему)

В новосибирском отделении Либертарианской партии решили не проводить акцию протеста 22 апреля

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Либертарианская партия отменила митинг против поправок в Конституцию из-за опасности заражения пенсионеров коронавирусом

Либертарианская партия отменила митинг против поправок в Конституцию из-за опасности заражения пенсионеров коронавирусом

В новосибирском отделении Либертарианской партии отозвали из-за коронавируса заявку на митинг против пакетного принятия поправок в Конституцию и в поддержку политзаключённых.

Митинг был назначен на 22 апреля — в день голосования за изменения в Конституции.

— Вчера появились новые данные о заражённых в России: уже 114 человек, но, думаю, ещё много невыявленных. Поэтому решили, что мероприятие лучше отменить. Посчитали, что здоровье всё же важнее. Конечно, в отделении партии в основном молодёжь, но на сам митинг пришли бы и пожилые. А смертность в этой группе крайне высокая. И есть опасность разнести вирус по родственникам-знакомым. Мы надеемся, что и голосование в случае опасности эпидемии перенесут с 22 апреля, и тогда у нас ещё будет время провести митинг, — сказал секретарь руководящего комитета новосибирского отделения Либертарианской партии Михаил Шароглазов.

Как уточнил Шароглазов, аналогичные митинги Либертарианской партии отменены в Хабаровске и Москве. В Хабаровске такое решение принято также местным отделением, в Москве — по причине запрета на массовые мероприятия, который вынесла городская власть. В данный момент в Либертарианской партии также обсуждается вопрос об уже согласованных митингах в Барнауле и Тюмени.

Из-за опасности заражения коронавирусом в Новосибирске отменили уже множество мероприятий. Обо всех таких отменах НГС рассказывает в специальном календаре (обновляется ежедневно).

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КОММЕНТАРИИ (41)

Йога
18 мар 2020 в 16:40

Заняться людям нечем, только и пикетами сейчас заниматься. Поучили бы изменения конституции и поняли, что поправка приведёт к лучшему.

Жиза
18 мар 2020 в 16:37

Что да ерунду ещё придумали митинговать стали? Можно это решить голосованием, а не пикетами.

с богаткова
18 мар 2020 в 16:31

Митинги надо запретить, за призывы - привлекать.