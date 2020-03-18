Организаторы митинга против поправок в Конституцию отозвали свою заявку (угадайте почему)

В новосибирском отделении Либертарианской партии отозвали из-за коронавируса заявку на митинг против пакетного принятия поправок в Конституцию и в поддержку политзаключённых.
Митинг был назначен на 22 апреля — в день голосования за изменения в Конституции.
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Как уточнил Шароглазов, аналогичные митинги Либертарианской партии отменены в Хабаровске и Москве. В Хабаровске такое решение принято также местным отделением, в Москве — по причине запрета на массовые мероприятия, который вынесла городская власть. В данный момент в Либертарианской партии также обсуждается вопрос об уже согласованных митингах в Барнауле и Тюмени.
Из-за опасности заражения коронавирусом в Новосибирске отменили уже множество мероприятий. Обо всех таких отменах НГС рассказывает в специальном календаре (обновляется ежедневно).
Заняться людям нечем, только и пикетами сейчас заниматься. Поучили бы изменения конституции и поняли, что поправка приведёт к лучшему.