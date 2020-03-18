«Меня достали новости про коронавирус». Что ещё интересного случилось за сутки? Вот 7 классных текстов

Тема коронавируса не исчезает из информационной повестки уже месяц, и, кажется, некоторые читатели от неё подустали (журналисты тоже!). Перестать писать о новом вирусе мы не можем — неделю назад ВОЗ признала пандемию, а значит, он действительно опасен для каждого из нас. Но мы можем предложить вам альтернативу — в нашем дайджесте самые интересные тексты за последние сутки (и ни слова про сами знаете что).



В начале недели мы опубликовали собственное исследование о зарплатах жителей Новосибирска. Сначала журналист Екатерина Евстафьева попросила читателей рассказать о своих реальных зарплатах — ей пришло 6120 ответов. Катя провела гигантскую работу, обработала все ответы и вместе с дизайнером сделала интересную инфографику, которая наглядно показывает, сколько зарабатывают горожане. Смотрите любопытный график тут. Там же мы рассказываем, на что уходят деньги новосибирцев и хватает ли им на жизнь. А ещё мы узнали, сколько в Новосибирске миллиардеров (угадаете количество?).