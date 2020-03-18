«Меня достали новости про коронавирус». Что ещё интересного случилось за сутки? Вот 7 классных текстов

Тема коронавируса не исчезает из информационной повестки уже месяц, и, кажется, некоторые читатели от неё подустали (журналисты тоже!). Перестать писать о новом вирусе мы не можем — неделю назад ВОЗ признала пандемию, а значит, он действительно опасен для каждого из нас. Но мы можем предложить вам альтернативу — в нашем дайджесте самые интересные тексты за последние сутки (и ни слова про сами знаете что).
В начале недели мы опубликовали собственное исследование о зарплатах жителей Новосибирска. Сначала журналист Екатерина Евстафьева попросила читателей рассказать о своих реальных зарплатах — ей пришло 6120 ответов. Катя провела гигантскую работу, обработала все ответы и вместе с дизайнером сделала интересную инфографику, которая наглядно показывает, сколько зарабатывают горожане. Смотрите любопытный график тут. Там же мы рассказываем, на что уходят деньги новосибирцев и хватает ли им на жизнь. А ещё мы узнали, сколько в Новосибирске миллиардеров (угадаете количество?).
Были и криминальные новости: следователи задержали 53-летнего бизнесмена по подозрению в убийстве председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова — сейчас мужчина находится под стражей. Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета. Он известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК.
Другая серьезная тема для города сейчас — концессия по «умным остановкам». Из-за неё в городе могут исчезнуть всё привычные нам ларьки фастфуда и газетные киоски. Мэрия планирует снести большинство объектов нестационарной торговли и построить новую сеть «умных остановок» в едином стиле. Для строительства решили выбрать одного инвестора-концессионера, который оборудует все 250 остановок и потом будет сдавать их в аренду. И это очень больно ударит по сотне бизнесменов, а то и больше. Подробнее можно почитать тут.
Обозреватель Стас Соколов наткнулся на редкие фотографии легендарного кафе из 50-х. В это трудно поверить, но в 1954 году в Новосибирске открылось заведение, которое и сегодня вызвало бы ажиотаж. Это было кафе «Автомат», представлявшее собой огромную вендинговую машину (именно так это сегодня называется). Находилось кафе на Красном проспекте — там, где потом работала знаменитая «Кофейня». Сейчас это помещение занимают обычные магазины. Посмотреть фото можно тут.
Трогательная история про няню для детей-сирот из инфекционной больницы №3. Когда в больницу попадают дети, у которых нет родителей, они остаются совсем одни. Больничному персоналу некогда сидеть с малышами, поэтому все неприятные процедуры им приходится переживать в одиночку. Тогда на помощь приходят больничные няни. НГС провел утро с одной из них — Зинаидой Секачёвой, которая сама прошла через детский дом. Её удивительную историю можно узнать здесь.
Не обошлось и без снега — Елена Гурьянова выяснила, сколько снега вывезли за зиму с улиц Новосибирска (по объему это примерно 9 оперных театров). Все цифры мы упаковали в красивую инфографику — смотрите тут. Кроме этого, из статьи можно узнать, сколько денег потратили на уборку улиц, какая техника помогала чистить город и сколько зарабатывают рабочие, которые трудятся днём и ночью (им не позавидуешь).
Этой ночью загорелся мусорный полигон «Левобережный». Огонь был настолько сильным, что поднимался на несколько метров в высоту, а дым окутал улицы Малыгина и Хилокскую. Утром там побывал наш фотограф и сделал 7 мрачных фотографий. Репортаж с места событий напоминает кадры фильма про постапокалипсис.
пишите еще больше новостей про коронавирус, меня это не достало.