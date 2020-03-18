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Криминал

Пришёл в гости, угрожал пистолетом: жительницу Новосибирска ограбили после знакомства в интернете

Мужчину задержали, когда он пытался добраться домой в Кемерово на попутках

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Подозреваемого (на фото в белой водолазке) и его брата проверяют на причастность к другим преступлениям в Новосибирске

Подозреваемого (на фото в белой водолазке) и его брата проверяют на причастность к другим преступлениям в Новосибирске

Утром 17 марта в Новосибирске в квартире на улице Челюскинцев на женщину напал гость — он угрожал ей пистолетом, забрал 5400 рублей, а после скрылся.

Известно, что с грабителем потерпевшая познакомилась по интернету и сама позвала его к себе в гости.

— После совершения преступления злоумышленник попытался уехать в Кемерово попутным транспортном, однако был задержан сотрудниками полиции при посадке в автомобиль. Вместе с ним был задержан и его 21-летний родной брат, также ранее судимый за грабеж и находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. При личном досмотре у подозреваемого был изъят пневматический пистолет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Подозреваемый — 23-летний ранее судимый за грабёж житель Кемерова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция проверяет задержанного вместе с его братом на причастность к совершению иных преступлений на территории Новосибирска.

Если у вы стали жертвой преступления или у вас есть информация о задержанных, либо вы хотите предложить другую тему для публикации, то свяжитесь с нашим криминальным журналистом или с редакцией по номеру WhatsApp 8 982 781-74-07.

В прошлом году в Новосибирске вынесли приговор налётчику, которого искали 19 лет, — он участвовал в нападениях на ЛВЗ и меховой салон, а попался полиции, когда пошёл менять паспорт.

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разбойполиция
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КОММЕНТАРИИ (15)

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18 мар 2020 в 14:34

Хорошо хоть не убили, отделалась грабежом.Зачем приглашать к себе в дом случайных людей.

18 мар 2020 в 14:34

да все норм
это альфачи, бабы таких и любят, воще нету проблем
они не опасны - это ж не короновирус

Гость
18 мар 2020 в 14:33

Познакомилась в интернете.
Сама позвала в гости.
Бабы, вы чем думаете?
Или когда чешеться одно место, то мозг отключается?
Ну и просто так- а у подозреваемых такие милые и русские лица...