Пришёл в гости, угрожал пистолетом: жительницу Новосибирска ограбили после знакомства в интернете

Утром 17 марта в Новосибирске в квартире на улице Челюскинцев на женщину напал гость — он угрожал ей пистолетом, забрал
Известно, что с грабителем потерпевшая познакомилась по интернету и сама позвала его к себе в гости.
— После совершения преступления злоумышленник попытался уехать в Кемерово попутным транспортном, однако был задержан сотрудниками полиции при посадке в автомобиль. Вместе с ним был задержан и его 21-летний родной брат, также ранее судимый за грабеж и находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. При личном досмотре у подозреваемого был изъят пневматический пистолет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Подозреваемый — 23-летний ранее судимый за грабёж житель Кемерова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция проверяет задержанного вместе с его братом на причастность к совершению иных преступлений на территории Новосибирска.
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