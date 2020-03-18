Пришёл в гости, угрожал пистолетом: жительницу Новосибирска ограбили после знакомства в интернете

Утром 17 марта в Новосибирске в квартире на улице Челюскинцев на женщину напал гость — он угрожал ей пистолетом, забрал 5400 рублей , а после скрылся.

Известно, что с грабителем потерпевшая познакомилась по интернету и сама позвала его к себе в гости.



— После совершения преступления злоумышленник попытался уехать в Кемерово попутным транспортном, однако был задержан сотрудниками полиции при посадке в автомобиль. Вместе с ним был задержан и его 21-летний родной брат, также ранее судимый за грабеж и находящийся в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. При личном досмотре у подозреваемого был изъят пневматический пистолет, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

