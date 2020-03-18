Корреспондент НГС уточнил в этом университете, а также в нескольких других, как обстоят дела в общежитиях.

— Мы просим студентов направляться домой, потому что мы не знаем предварительно, сколько продлится обучение в дистанционном формате. Нас пока Министерство образования и науки не уведомило. По информации, это продлится не меньше месяца. В общежитиях живут студенты, которые учатся очно, когда мы переводим на дистанционный формат, мы просим направляться домой. Именно просим! — уточнила Юлия Паначук, руководитель пресс-центра НГПУ.

В общежитиях НГУ объявлен карантин. На период профилактики коронавирусной инфекции в общежитиях усилена обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. Отменяется пропуск гостей в здание общежитий, переезды между общежитиями, об этом информируют учащихся в студенческих группах во «ВКонтакте». При этом уточняется, что никого принудительно не выселяют.

— Решение о своем нахождении в общежитии на период действия временного режима дистанционного обучения студенты принимают самостоятельно. Если студент считает, что он может выполнить учебный план, находясь по месту жительства, он может уехать домой. В этом случае студенту необходимо согласовать с деканатом график индивидуального обучения, а также написать заявление с указанием предполагаемого периода отсутствия для перерасчета оплаты за проживание, — заявили в пресс-службе НГУ.