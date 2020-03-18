После введения в новосибирских вузах дистанционного обучения студентам в учебных заведениях стали предлагать разъехаться по домам.
— На студгородок пришло распоряжение о том, что необходимо по максимуму разъехаться студентам из общаг. Что касается моей общаги, нам деканат написал, что, кто из общаги не уезжает, должен принести заявление лично в руки замдиректора по воспитательной работе. Он записывал в блокнот номер общаги, комнаты, ФИО и причину, по которой остаемся. Я думаю, что это формальности. Он потом в общую беседу написал «все должны по максимуму разъехаться». Никто никого не гонит и никто никого не выгоняет. Уезжают в основном ребята из-за паники и страха, — сообщила одна из студенток НГПУ.
Корреспондент НГС уточнил в этом университете, а также в нескольких других, как обстоят дела в общежитиях.
— Мы просим студентов направляться домой, потому что мы не знаем предварительно, сколько продлится обучение в дистанционном формате. Нас пока Министерство образования и науки не уведомило. По информации, это продлится не меньше месяца. В общежитиях живут студенты, которые учатся очно, когда мы переводим на дистанционный формат, мы просим направляться домой. Именно просим! — уточнила Юлия Паначук, руководитель пресс-центра НГПУ.
В общежитиях НГУ объявлен карантин. На период профилактики коронавирусной инфекции в общежитиях усилена обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. Отменяется пропуск гостей в здание общежитий, переезды между общежитиями, об этом информируют учащихся в студенческих группах во «ВКонтакте». При этом уточняется, что никого принудительно не выселяют.
— Решение о своем нахождении в общежитии на период действия временного режима дистанционного обучения студенты принимают самостоятельно. Если студент считает, что он может выполнить учебный план, находясь по месту жительства, он может уехать домой. В этом случае студенту необходимо согласовать с деканатом график индивидуального обучения, а также написать заявление с указанием предполагаемого периода отсутствия для перерасчета оплаты за проживание, — заявили в пресс-службе НГУ.
Как следует из приказа НГТУ, с 17 марта в здание общежитий запрещен вход гостей, включая близких родственников. Также в приказе рекомендуют иногородним и иностранным студентам, которые уехали домой, оставаться в родных регионах до окончания приказа — 19 апреля 2020 года.
Такая же ситуация и в общежитиях НГАУ. С 16 марта в связи с угрозой коронавируса в общежитиях ввели карантинные мероприятия. Посещение гостей запрещено для всех, об этом сообщается на официальном сайте университета.
— При входе в общежитие они меряют температуру. Дополнительного осмотра комнат нет, — прокомментировали в управлении общежитиями НГУЭУ.
С 18 марта в общежития сибирского кампуса РАНХиГС запрещен доступ посторонних лиц.
— Мы рекомендовали нашим студентам, у которых есть возможность, уехать к себе в родные регионы, если там нет карантина по коронавируса. Каждые 2 часа организована уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, особое внимание уделяется дезинфекции ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приёма пищи, отдыха, туалетных комнат и тому подобное), — прокомментировала Ирина Паина, начальник отдела рекламы и связи с общественностью сибирского кампуса РАНХиГС.
Также в НГУЭУ объяснили, как быть иностранным студентам вуза.
— Иностранные студенты могут остаться в общежитиях на общих основаниях, хотя и не посещают занятия, так как сохраняют статус студента вне зависимости от карантина. Однако у них есть выбор, и многие ребята предпочитают уехать домой на период дистанционного обучения. Некоторым родители посоветовали возвращаться, некоторые боятся возможного закрытия границ в обе стороны и вытекающих отсюда сложностей с возвращением в свои страны, — сообщает начальник отдела международного сотрудничества НГУЭУ Елена Климкина.
Студентам рекомендовано соблюдать правила личной гигиены и при первых признаках простудного заболевания обращаться за медицинской помощью. О первых симптомах коронавируса читайте здесь.
С 14:00 18 марта в регионе начинает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Остановите кто нибудь эту бредятину!!!!
Не пойму, что за истерика .
Орви это , что так страшно?