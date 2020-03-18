Переполнились: пять новосибирских школ перестали принимать детей в первый класс

Переполненными оказались сразу пять общеобразовательных учреждений Новосибирска — двое из них расположены в Октябрьском районе и по одному в Центральном, Заельцовском и Кировском.



Не осталось мест для первоклашек в лицее №159 (улица Дуси Ковальчук, 270/2) и экономическом лицее (Кирова, 44). В последнем, по данным сайта, в первые классы зачислили 171 ребёнка.



В переполненной школе №199 (Лазурная, 27) места для первоклассников закончились буквально спустя две недели после начала приёма заявлений — 17 февраля.



«Планировалось набрать 150 человек, набрано 184 человека. Прием документов временно приостановлен», — сообщают родителям детей на сайте школы.



За микроучастком, где располагается другая переполненная школа — №19 (Бориса Богаткова, 46), — закреплены 156 домов, поэтому к настоящему моменту вакантных мест в первых классах уже не осталось.



В пресс-центре мэрии также назвали МКОУ «Прогимназия № 1» (Новогодняя, 36а) — это небольшая начальная школа, где организованы всего два класса. Попасть туда также сейчас уже невозможно из-за заполненности.

