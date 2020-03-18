Переполнились: пять новосибирских школ перестали принимать детей в первый класс

В Новосибирске прошло чуть больше месяца после начала записи детей в первые классы, однако некоторые школы приостановили приём заявлений — мест в них больше нет.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, отвечая на запрос корреспондента НГС, всего в новосибирские школы заявления о приёме подали
Переполненными оказались сразу пять общеобразовательных учреждений Новосибирска — двое из них расположены в Октябрьском районе и по одному в Центральном, Заельцовском и Кировском.
Не осталось мест для первоклашек в лицее №159 (улица Дуси Ковальчук, 270/2) и экономическом лицее (Кирова, 44). В последнем, по данным сайта, в первые классы зачислили 171 ребёнка.
В переполненной школе №199 (Лазурная, 27) места для первоклассников закончились буквально спустя две недели после начала приёма заявлений — 17 февраля.
«Планировалось набрать 150 человек, набрано 184 человека. Прием документов временно приостановлен», — сообщают родителям детей на сайте школы.
За микроучастком, где располагается другая переполненная школа — №19 (Бориса Богаткова, 46), — закреплены 156 домов, поэтому к настоящему моменту вакантных мест в первых классах уже не осталось.
В пресс-центре мэрии также назвали МКОУ «Прогимназия № 1» (Новогодняя, 36а) — это небольшая начальная школа, где организованы всего два класса. Попасть туда также сейчас уже невозможно из-за заполненности.
Зато в других 15 учебных заведениях планируется принять больше всего детей — для них организуют 7 первых классов и более. Это две гимназии — № 9 и № 6 «Горностай», а также 13 общеобразовательных школ — № 82, 51, 207, 196, 45, 92, 155, 189, 194, 211, 214, 215, 216, 217.
Запись детей в первые классы началась 1 февраля. Несмотря на то что это можно сделать в режиме онлайн, открыв портал «Госуслуги», особо настойчивые родители пришли в субботу утром к школам. Например, дежуривших с 6 утра родителей мы встретили у здания школы №199 на МЖК.
Это все из за того, что много Ашотиков и Рустамчиков...