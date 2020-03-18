В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности ДТП. Авария произошла в 19:40, 42-летняя женщина, которая вела автомобиль «Шевроле Каптива», въехала в толпу на пешеходном переходе напротив дома по адресу Красный проспект, 157. В аварии пострадали два человека, которые переходили здесь дорогу.

— В результате дорожной аварии пострадали два пешехода — женщины в возрасте 22 и 58 лет, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.



В прошлое воскресенье в ДТП под Новосибирском под колеса также попал пешеход. Он погиб на месте от полученных травм.