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Двух пострадавших в аварии женщин госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Двух пострадавших в аварии женщин госпитализировали с травмами различной степени тяжести

Авария, которая произошла накануне вечером, 17 марта, в Новосибирске на площади Калинина попала на видео.

Момент ДТП, во время которого кроссовер сбил двух женщин, въехав в толпу людей на переходе, зафиксировали камеры наблюдения. Ролик опубликовала «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как одна из пострадавших женщин падает в сторону, а другая — прямо под колёса автомобиля, водитель которого остановилась не сразу, а сперва проехала еще несколько метров, протащив под днищем вторую пострадавшую. Остановили автомобиль очевидцы, которые бросились вслед за едущей машиной.

Одну из пострадавших автомобиль зацепил и протащил по дороге около 10 метров

Одну из пострадавших автомобиль зацепил и протащил по дороге около 10 метров

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности ДТП. Авария произошла в 19:40, 42-летняя женщина, которая вела автомобиль «Шевроле Каптива», въехала в толпу на пешеходном переходе напротив дома по адресу Красный проспект, 157. В аварии пострадали два человека, которые переходили здесь дорогу.

— В результате дорожной аварии пострадали два пешехода — женщины в возрасте 22 и 58 лет, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В прошлое воскресенье в ДТП под Новосибирском под колеса также попал пешеход. Он погиб на месте от полученных травм.

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дтпаварии с пешеходамиКрасный проспект
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КОММЕНТАРИИ (47)

на 50 - 100 метров ближе к Центру
18 мар 2020 в 15:23

Посмотрел на google.maps. Там могло быть просто всё загорожено троллейбусами/автобусами и просто не было видно красного сигнала светофора!
1. Необходимо перенести остановку на 50 - 100 м ближе к Центру!
2. Необходимо установить повторитель светофора и расположить его сверху над проезжей частью!

Qwerty
18 мар 2020 в 15:06

В 40 лет нужно забирать права у женского пола. Слишком большой возраст.

Гость
18 мар 2020 в 15:04

Вроде не гнала, народу шла толпа.
У меня кроме как мысли о телефоне, ничего больше в голову не приходит.
Тем более дама за рулём.