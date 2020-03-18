Авария, которая произошла накануне вечером, 17 марта, в Новосибирске на площади Калинина попала на видео.
Момент ДТП, во время которого кроссовер сбил двух женщин, въехав в толпу людей на переходе, зафиксировали камеры наблюдения. Ролик опубликовала «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, как одна из пострадавших женщин падает в сторону, а другая — прямо под колёса автомобиля, водитель которого остановилась не сразу, а сперва проехала еще несколько метров, протащив под днищем вторую пострадавшую. Остановили автомобиль очевидцы, которые бросились вслед за едущей машиной.
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности ДТП. Авария произошла в 19:40, 42-летняя женщина, которая вела автомобиль «Шевроле Каптива», въехала в толпу на пешеходном переходе напротив дома по адресу Красный проспект, 157. В аварии пострадали два человека, которые переходили здесь дорогу.
— В результате дорожной аварии пострадали два пешехода — женщины в возрасте 22 и 58 лет, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.
В прошлое воскресенье в ДТП под Новосибирском под колеса также попал пешеход. Он погиб на месте от полученных травм.
Посмотрел на google.maps. Там могло быть просто всё загорожено троллейбусами/автобусами и просто не было видно красного сигнала светофора!
1. Необходимо перенести остановку на 50 - 100 м ближе к Центру!
2. Необходимо установить повторитель светофора и расположить его сверху над проезжей частью!