18 марта среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.89
eur 82.31
Тема дня Режим повышенной готовности из-за коронавируса
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 73.89
eur 82.31

Все новости

Все новости
Образование Всё о коронавирусе

Школьные каникулы из-за карантина продлили до 12 апреля

Новое испытание для родителей: дети будут дома почти месяц

11 006
67 Обсудить

Поделиться

Коронавирус добавил школьникам две недели отдыха

Коронавирус добавил школьникам две недели отдыха

Весенние каникулы, которые по графику должны были закончиться в конце марта, продлятся на две недели больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Из-за эпидемии коронавируса отдыхать школьники будут с 23 марта до 12 апреля. По словам министра, будет организовано дистанционное обучение школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.

До этого в связи с растущей динамикой заражения коронавирусом до 12 апреля закрыл столичные школы и ужесточил карантин мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее власти заявляли, что экзамены школьников также будут перенесены. Сегодня стало известно, что досрочный этап сдачи ЕГЭ отложен на июнь из-за коронавируса.

Из-за коронавируса в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Что это значит — объяснил губернатор Травников.

Меры профилактики предпринимают не только школы и вузы региона, но и торговые центры. В «Галерее», например, установили тепловизор — с его помощью ищут покупателей с повышенной температурой. Журналист НГС протестировала на себе, как работает этот прибор (репортаж смотрите тут).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

школыканикулыкоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (67)

Фото пользователя
18 мар 2020 в 13:37

Капец, значит июнь будет весь учебный((((

Гость
18 мар 2020 в 13:41

а это точно к Новосибирску относится? или для Москвы новость? уже все в кучу смешиваете

Новосибирец-77
18 мар 2020 в 13:48

НГС хватит панику наводить!
1. Это информация не для Новосибирска, а для Москвы.
2. У нас объявлены каникулы с 18.03 по 02.04 на основании приказа Минобразования НСО.
Пока не будет другого приказа, каникулы до 2 апреля.
А вот учителя видимо в отпуск вообще летом не уйдут.