Школьные каникулы из-за карантина продлили до 12 апреля

Весенние каникулы, которые по графику должны были закончиться в конце марта, продлятся на две недели больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Из-за эпидемии коронавируса отдыхать школьники будут с 23 марта до 12 апреля. По словам министра, будет организовано дистанционное обучение школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.
До этого в связи с растущей динамикой заражения коронавирусом до 12 апреля закрыл столичные школы и ужесточил карантин мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее власти заявляли, что экзамены школьников также будут перенесены. Сегодня стало известно, что досрочный этап сдачи ЕГЭ отложен на июнь из-за коронавируса.
Из-за коронавируса в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Что это значит — объяснил губернатор Травников.
Меры профилактики предпринимают не только школы и вузы региона, но и торговые центры. В «Галерее», например, установили тепловизор — с его помощью ищут покупателей с повышенной температурой. Журналист НГС протестировала на себе, как работает этот прибор (репортаж смотрите тут).
Капец, значит июнь будет весь учебный((((