Семейная пара Юлия и Евгений из Новосибирска оказалась в Черногории во время карантина из-за коронавируса. Мы поговорили с ними и узнали, как обстоят дела в стране и могут ли улететь российские туристы.



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Как рассказала корреспонденту НГС Юлия, сейчас они опасаются, что не смогут улететь домой, потому что вчера у российских туристов возникли проблемы:

— Мы в Черногории больше месяца. Улетели, кажется, когда ещё даже в Китае не было карантина. Наш обратный самолёт должен быть сегодня. Пока официальной информации нет. Вчерашний рейс, 17 марта, не состоялся. Об этом мы узнали из инстаграма «Победы». В комментариях я списалась с девушкой, чьи родственники должны были улететь этим рейсом (17 марта). Меня добавили в чат WhatsApp «невылетевших». Сейчас там общаемся, держим связь, — рассказала Юлия.