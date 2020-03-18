Семейная пара Юлия и Евгений из Новосибирска оказалась в Черногории во время карантина из-за коронавируса. Мы поговорили с ними и узнали, как обстоят дела в стране и могут ли улететь российские туристы.
Сложно найти жильё
Как рассказала корреспонденту НГС Юлия, сейчас они опасаются, что не смогут улететь домой, потому что вчера у российских туристов возникли проблемы:
— Мы в Черногории больше месяца. Улетели, кажется, когда ещё даже в Китае не было карантина. Наш обратный самолёт должен быть сегодня. Пока официальной информации нет. Вчерашний рейс, 17 марта, не состоялся. Об этом мы узнали из инстаграма «Победы». В комментариях я списалась с девушкой, чьи родственники должны были улететь этим рейсом (17 марта). Меня добавили в чат WhatsApp «невылетевших». Сейчас там общаемся, держим связь, — рассказала Юлия.
Из общего чата Юлия узнала, что пассажиров не пускали в аэропорт — по словам девушки, весь день пассажиры стояли на улице, а к вечеру им разрешили заходить по двое в туалет:
— Также ближе к вечеру начали собирать людей, чтобы увезти и заселить в отель, но потом все отменилось. По условиям введённого в стране карантина отелям не разрешено заселять туристов. Люди стали своими силами искать жильё. Кому-то со вчерашнего рейса отказали в возможности вернуться в те места, где они жили раньше. Кто-то вернулся. Кто-то новое нашёл, — описала ситуацию девушка.
Что происходит в стране
Юлия рассказала, что с 16 марта в стране карантин — в стране не работают кафе и рестораны, а в магазин одновременно могут заходить максимум 50 человек.
— В больших маркетах это контролирует сотрудник. В маленьких магазинчиках или пекарнях никто не контролирует, но люди сами видят, что кто-то есть, не заходят, ответственно ждут на улице, — объяснила девушка.
#Montenegro, the only European Coronafree country, introduces new provisional measures protecting citizens from #COVID19:— Govt. of Montenegro (@MeGovernment) March 15, 2020
1) Entry ban on foreign nationals (with the exception of those with Montenegrin residence permits and of the transport of goods) #CoronaInfoCG (1/3) pic.twitter.com/Ih7VMSAYRu
Как указано на сайте Правительства Черногории, с 15 марта на 15 дней в стране ввели дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них запрет въезда для всех иностранных граждан, кроме тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство, и тех, кто провозит товары; обязательная самоизоляция всех, въехавших из-за рубежа; закрытие всех развлекательных и ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, детских игровых площадок, фитнес- центров, казино, игорных заведений и ограничение количества покупателей в магазинах — максимум до 50 человек, на рынках — до 100 человек единовременно.
— В сухом остатке мы сейчас ждём, когда «Победа» получит разрешение МИД и Росавиации на выполнение вывозных рейсов, а те, в свою очередь, пытаются договориться об этом с правительством Черногории, — подытожила Юлия.
В феврале мы рассказывал и о сибиряках, оказавшихся в подобной ситуации. Они отдыхали на Филиппинах, когда самолёт филиппинской авиакомпании Cebu Pacific отменил рейсы из Манилы в Гонконг, через который туристы планировали вернуться в Новосибирск.
Если у человека с головой все в порядке он еще 1,5 месяца назад должен был понимать . что выезд за границу представляет опасность.Особенно не понимаю тех кто тащит с собой детей и больных.